プロ野球セ・リーグは24日、予定されていた「中日-ヤクルト」「DeNA-巨人」の2試合が行われました。

前日貯金「10」とした首位ヤクルトは、敵地で中日と対戦。先発・松本健吾投手が2回、ボスラー選手にホームランウイングに飛び込む1号ソロで先制を許します。それでも打線がすぐさま奮起し、3回に古賀優大選手の同点タイムリー、さらに4回に赤羽由紘選手の1号2ランで勝ち越しに成功します。援護をもらった松本投手でしたが、6回に大島洋平選手の3塁打と2本のタイムリーで同点。ただ好調ヤクルト打線は8回に奮起しサンタナ選手がソロを放ち再び勝ち越します。しかしこの日は9回にドラマが。星知弥投手が2本のヒットで1アウト2、3塁とピンチを招くと、最後は村松開人選手にサヨナラ3ランを被弾。リリーフが持ちこたえられず3連戦初戦を落としました。

5連勝中の4位DeNAは3位巨人と激突。先発・平良拳太郎投手は4回にキャベッジ選手の4号ソロで先制を許すと、その後は粘りの投球を見せ追加点を許しません。一方打線は相手先発・田中将大投手の前に苦戦。ヒットで出塁はするものの、あと一本が出ず無得点が続きます。8回に3番手・大勢投手に代わるとようやく反撃。先頭の京田陽太選手の2塁打でチャンスを得ると、佐野恵太選手のセカンドゴロで3塁へ進塁、さらに宮粼敏郎選手のショートゴロの間に同点に追いつきます。すると1-1の同点でむかえた11回裏、先頭の度会隆輝選手がヒットで出塁し犠打で2塁へランナーを送ると、最後は戸柱恭孝選手がセンターオーバーのサヨナラ2塁打で劇的な勝利を掴み、6連勝としました。

首位ヤクルトが敗れたため、試合がなかった2位阪神とは1.5ゲーム差に。4位DeNAが勝利し3位巨人とは0.5ゲーム差と縮めました。敗れた巨人は10敗目。サヨナラ勝ちした6位中日は5勝目を挙げ、試合がなかった5位広島とのゲーム差を3に縮めました。

〈24日セ・リーグ結果〉

◆中日6×-4ヤクルト

勝利【中日】杉浦稔大(1勝1敗)

敗戦【ヤクルト】星知弥(1敗1S)

本塁打【中日】ボスラー1号、村松開人1号【ヤクルト】赤羽由紘1号、サンタナ6号

◆DeNA2×-1巨人勝利【DeNA】中川虎大(2勝)敗戦【巨人】赤星優志(2勝1敗)本塁打【巨人】キャベッジ4号