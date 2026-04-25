リーグ・アン 25/26の第31節 ブレストとRランスの試合が、4月25日03:45にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはエリック・エビンベ（MF）、ルドビク・アジョルケ（FW）、ロマン・デルカスティーヨ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはアブダラー・シマ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・ソトカ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ブレストのジョリス・ショタール（MF）のアシストからダウダ・ギンド（DF）がゴールを決めてブレストが先制。

さらに24分ブレストが追加点。ダウダ・ギンド（DF）のアシストからリュカ・トゥザール（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

さらに42分ブレストが追加点。ルドビク・アジョルケ（FW）のアシストからエリック・エビンベ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とブレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分、Rランスは同時に2人を交代。フロリアン・ソトカ（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）に代わりフロリアン・トバン（FW）、アラン・サンマクシマン（FW）がピッチに入る。

53分、Rランスが選手交代を行う。ルーベン・アギラール（DF）からサウド・アブドゥルハミド（DF）に交代した。

54分、Rランスが選手交代を行う。アルトゥール・マスアク（DF）からサムソン・ベイドゥー（DF）に交代した。

60分、Rランスのフロリアン・トバン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

さらに64分、Rランスのサウド・アブドゥルハミド（DF）のアシストからアブダラー・シマ（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

64分、Rランスが選手交代を行う。アブダラー・シマ（FW）からオドソンヌ・エドゥアール（FW）に交代した。

66分、ブレストが選手交代を行う。エリック・エビンベ（MF）からママ・バルデ（FW）に交代した。

79分、ブレストが選手交代を行う。リュカ・トゥザール（MF）からミシェル・ディアス（DF）に交代した。

88分、ブレストは同時に2人を交代。ダウダ・ギンド（DF）、ロマン・デルカスティーヨ（MF）に代わりリュク・ゾッベ（DF）、パテ・ムボウプ（FW）がピッチに入る。なお、ダウダ・ギンド（DF）は負傷による交代とみられる。

後半終了間際の90+4分Rランスが同点に追いつく。アラン・サンマクシマン（FW）がゴールを決めて3-3。試合は振り出しに。

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、3-3で引き分けという結果になった。

なお、ブレストは75分にエリック・エビンベ（MF）、90+4分にケニー・ララ（DF）、90+6分にグレゴリ・クダート（GK）に、またRランスは55分にアドリアン・トマソン（MF）、85分にママドゥ・サンガレ（MF）、90+6分にオドソンヌ・エドゥアール（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-25 05:50:25 更新