プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第4節 セルクル・ブリュージュとデンデルの試合が、4月25日03:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ウマル・ディアキテ（MF）、フラビオ・ナジーニョ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはダビド・トセフスキ（FW）、ラグナー・オラットマングーン（MF）、デズモンド・アカ（MF）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのエダン・ディオプ（MF）のアシストからウマル・ディアキテ（MF）がゴールを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

ここで前半が終了。1-0とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

セルクル・ブリュージュは後半の頭から選手交代。ハネス・ファンデルブリュッゲン（MF）からピーター・ゲルケンス（MF）に交代した。

46分、デンデルが選手交代を行う。De Kerf Bo（DF）からリュック・ドフジュロル（DF）に交代した。

62分、デンデルは同時に2人を交代。ダビド・トセフスキ（FW）、デズモンド・アカ（MF）に代わりブルーニー・シンバ（FW）、モハメド・ベルテ（MF）がピッチに入る。

62分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。スティーブ・ヌゴウラ（FW）からダンテ・バンザイル（FW）に交代した。

70分セルクル・ブリュージュに貴重な追加点が入る。イブラヒム・ディアカイト（DF）のアシストからウマル・ディアキテ（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

72分、デンデルは同時に2人を交代。アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ラグナー・オラットマングーン（MF）に代わりナイル・ムサセブタウイ（DF）、クリシュトフ・コトン（MF）がピッチに入る。

73分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。ウマル・ディアキテ（MF）、マカヤ・ディアビ（MF）に代わりオルワセウン・アデウミ（FW）、ローレンス・アジェクム（MF）がピッチに入る。

80分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。イブラヒム・ディアカイト（DF）からエリベルト・フラド（MF）に交代した。

84分、デンデルのマルコム・ビルタール（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、セルクル・ブリュージュが2-1で勝利した。

なお、デンデルは18分にアリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、54分にリュク・マライニセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-25 05:50:36 更新