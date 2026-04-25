そんなにガッツリ開いて大丈夫…？韓国の消えた“天才美女バレー選手”、視線強奪の大胆プライベートSHOT

韓国の女子バレーボール選手イ・ダヨンが、大胆すぎるプライベートSHOTでファンを虜にしている。

【写真】韓国バレー界の“グラマラス美女”

イ・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。ハートや太陽の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、黒のラインが入ったロングスリーブTシャツ姿のイ・ダヨンが鏡越しに自撮りをしている。別の写真では屋外で帽子を目深に被ったかと思えば、屋内で首元が大きく開いたトップスに身をまとい、何気ない表情でこちらをじっと見つめている。

目鼻立ちの整ったビジュアルの良さはさることながら、思わず二度見してしまうような大胆な服装で人々を釘付けにしたイ・ダヨン。投稿を目にしたファンからは、「ビューティフル！」「可愛すぎます」「魅力的だ…」「モデルやってほしい！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヨンInstagram）

イ・ダヨンは1996年10月15日生まれの29歳。双子の姉イ・ジェヨンとともに韓国女子バレー界の有望株として注目を集め、韓国代表でも主力セッターとして多くの国際大会を経験した。国内プロバレーのVリーグでも屈指の人気選手として活躍していたが、2021年に学生時代のいじめが発覚して所属チームでの無期限出場停止、代表資格はく奪処分などを受けると、以降は海外を拠点に現役を続行。昨季はアメリカのサンディエゴ・モジョでプレーした。姉ジェヨンは2025年7月より日本SVリーグのヴィクトリーナ姫路に所属している。