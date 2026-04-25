「勉強しているのに結果が出ない」「長文が読めない」「何から手を付ければいいか分からない」――英語学習において、こうした悩みを抱える人は少なくありません。しかし、それは特別な才能がないからではなく、正しい順番とやり方を知らないだけです。“受かるための戦略”を正しく理解すれば、どんな逆境からでも英語力は飛躍的に伸びていきます。

話題の書『9割受かる英語勉強法』の著者、松原一樹さんに今回は、やる気「ゼロ」の状態を「1」にする方法を教えてもらいました。

やる気には2種類ある

僕は「やる気には2種類ある」と考えていて、段階的にやる気を高めていく方法を指導しています。

【やる気を高める2ステップ】

◎ステップ1……やる気「ゼロ」の状態を「1」にする

◎ステップ2……やる気「1」を「100（MAX）」にする

ステップ1は、やる気「ゼロ」の状態から抜け出し、「頑張れば合格できる」という実感を得るステップです。やる気「ゼロ」の状態とは、次の状態のことです。

【やる気ゼロの状態】

・大学に行きたい（TOEIC（R）を受けたい）と思いながら、「自分には無理」と決めている状態

・勉強をはじめたけれど続けられず、三日坊主で終わってしまう状態

・現状を変えたいと思いながら、変え方がわからない状態

・勉強のしかたがわからず、どこから手をつけていいかわからない状態

大学受験の場合、やる気が「1」にならない一番の原因は、「目標設定」、つまり「志望校選び」にあります。

目標は、高すぎても低すぎても、やる気を失います。

目標が高すぎると、「実現できる、達成できる」という実感が持てないため、頑張る意欲が湧きません。

一方で、レベルの低い無難な目標だと、成長欲求（過去の自分を超えたいという欲求）が満たされないため、こちらもやる気を失います。

「どうせ自分は難関大学には入れない」とネガティブに考えたり劣等感を覚えたりして、努力を放棄することもあります。

やる気を「1」にするには、「できる」という小さな実感を持つことです。そのためには、客観的に自分の学力を見極めながら、

「頑張れば届く距離」

に目標を置くことが大切です。

適切な目標を設定するには、「本当に行きたい大学」と、「今の自分の学力差」を埋める方法が「あるか」「ないか」を検討します。

「受験指導のプロにアドバイスをもらう」

「参考書やネット上に掲載されている合格体験記と照らし合わせる」

「自分と同じような境遇の人がどの大学に入ったのかを調べる」

などして、自分の現在地と目標の距離が適切かを判断します。

【適切な目標の決め方】（大学受験を例に）

（1）今の自分の学力を無視して、「自分に『無限の学力』があると仮定した場合、本当に『行きたい大学』はどこか？」を考える

（2）「今の自分の学力（現実）と本当に『行きたい大学』に求められる学力（未来）の差を埋める具体的な勉強法があるか」を考える

ポイントは、「成績を上げるための具体的な勉強法があるか、ないか」です（自分で判断できない場合は、受験指導者や先輩などに話を聞いてみることが必要）。

・具体的な勉強法がある場合……本当に「行きたい大学」を目標（志望校）にする

・具体的な勉強法がない場合……志望校のレベルを下げる

「過度にやさしすぎず、過度に難しすぎず、届くか届かないかのレベル」に目標を設定すると、やる気「ゼロ」の状態から、一歩前に踏み出すことができます。