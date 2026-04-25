俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月19日、第15話「姉川大合戦」が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

1570年（元亀元年）6月19日、織田信長（小栗旬）は髭をたくわえ、進軍を開始。小谷城の目と鼻の先にある虎御前山に陣を構えた。

小谷城、軍議。遠藤直経（伊礼彼方）は挟み撃ちを主張し、宮部継潤（ドンペイ）の慎重論に「これまで信長を討つ機など幾度もあったというのに、そうやってことごとく逃してきたのではないか！」と憤る。浅井長政（中島歩）は「本当に来ましょうか。朝倉は」と懐疑的だった。

横山城が包囲された時、朝倉家一門衆・朝倉景健（重岡漠）が到着。越前国主・朝倉義景（鶴見辰吾）は「金ヶ崎で信長を討ち損じたのは浅井のせいじゃ。だから景健を行かせたのじゃ。万に一つ、わしが出ていって負けるようなことなどあってはならぬからのう。ここ一乗谷におる限り、我らは盤石よ」。朝倉景鏡（池内万作）は対峙し、何を思う。長政は横山城を救うべく出陣した。

景鏡の横顔に、SNS上には「朝倉景鏡、一瞬見限ったような顔をしたよね？ね？」「景鏡は、戦の前線に出ない義景に愛想を尽かし始めていますね」「池内万作氏の景鏡もハマり役。2時間ドラマの佳境で裏切る感じw」などの声。朝倉景鏡は主君・朝倉義景を裏切って自害に追い込み、結果、朝倉家は滅亡したが、今回はどう描かれるのか。

俳優の池内万作は3年ぶり5回目の大河出演。オファー時の心境について「朝倉景鏡は、世間では“卑劣な裏切り者”のような印象を持たれているようですが、そこが何とも“面白そう”だと思いました」とコメントしている。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」。織田信長による「比叡山焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれる。