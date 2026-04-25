横山裕、相葉雅紀と再び“保護犬トリミング” 親友同士の本音トークも
SUPER EIGHTの横山裕が、嵐の相葉雅紀がMCを務める、きょう25日放送の日本テレビ系バラエティー『嗚呼!! みんなの動物園』（後7：00〜後7：56）に出演。“相葉トリミング”に再挑戦する。
【番組カット】息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
相葉は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を9年前からボランティアでトリミングしてきた。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、親友の横山が昨年8月の放送に続き、再び登場する。
2人が洗う犬は、それぞれ別々のブリーダーから保護されたゴールデン・ドゥードルとミックス犬の2匹。これまできちんと世話をされていなかったのか、2匹とも全身毛がボサボサの状態だった。2度目の登場となる横山は2匹の姿を見るなり、少しでも早くきれいにしてあげようと、早速相葉のフォローに回る。2人はあうんの呼吸で「刈る人」「保定する人」に分かれ、絶妙なコンビネーションでスピーディーにトリミングを続けていく。
横山は、昨年の『24時間テレビ』で走り切ったマラソンの思い出話や、好きなヘアスタイルについても語るなど、親友の相葉を相手に本音トークを繰り広げる。相葉のトリミング技術を再び目の当たりにし、自分もトリミングを学びたいと今後の展望も語る。
そのほか、保護猫・ワカメを預かり、人なれさせるべくお世話しているティモンディ・前田裕太の自宅に、猫好きで知られる声優・俳優の津田健次郎が訪問する。
【番組カット】息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕
相葉は、捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を9年前からボランティアでトリミングしてきた。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、親友の横山が昨年8月の放送に続き、再び登場する。
横山は、昨年の『24時間テレビ』で走り切ったマラソンの思い出話や、好きなヘアスタイルについても語るなど、親友の相葉を相手に本音トークを繰り広げる。相葉のトリミング技術を再び目の当たりにし、自分もトリミングを学びたいと今後の展望も語る。
そのほか、保護猫・ワカメを預かり、人なれさせるべくお世話しているティモンディ・前田裕太の自宅に、猫好きで知られる声優・俳優の津田健次郎が訪問する。