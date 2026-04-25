待ち望まれる侍右腕の完全復調――。ソフトバンクの松本裕樹投手（３０）が２３日の西武戦（ベルーナ）で２セーブ目を挙げた。現在、昨季セーブ王に輝いた杉山が左手を骨折して離脱中。今春のＷＢＣに出場した実績十分の３０歳が代役１番手で指名されるのは当然だった。

結果は２点リードの場面で登場し、２安打１失点。１２日に杉山が登録を抹消されて以降、セーブ機会が訪れるゲームは初めてだった。松本裕は１１日の日本ハム戦（エスコン）以来、中１１日での登板。間隔が空きすぎた影響は否めなかったが、それを差し引いても本調子にはまだ遠い状態だった。

開幕５連勝を飾ったチームはここまで１３勝１０敗。白星先行でセンシティブに映りにくいが、内情はブルペンに大きな不安を抱えている。昨季の救援防御率はリーグトップの２・４２。松本裕が５１試合で防御率１・０７、藤井が５１試合で同１・４４、杉山が６５試合で同１・８２で、次点のヘルナンデスが４２試合で同３・３５だった。「勝利の方程式」を形成した藤井、松本裕、杉山の安定感は一目瞭然で、３人が数字を押し上げていた。すでに藤井が２月に右ひじを手術して今季全休が決定。そこに杉山離脱が重なり、盤石だった３枚のうち２枚を欠く事態がどれほど不穏な状況かは言うまでもない。

早々にオフを切り上げ、日本代表のために超速で仕上げた松本裕は今、懸命に状態を上げようとしている。責任感が人一倍強い右腕。ブルペン不安に直面する中、思うような投球ができない悔しさを誰よりも抱えているはずだ。柱がグラつけば、しわ寄せも多岐にわたり、全体がグラつく。チームに心理的余裕をもたらすには、中継ぎエースの完全復調が欠かせない。

２４日に投手指名練習を見守った倉野チーフ投手コーチは侍右腕の現状と復調ポイントを次のように指摘した。「まだ自分が思い描いている本調子の状態ではないのかなと思うし、僕らもそう見ている。本来ならファウルになるべき球、空振りになるべき球が前に飛んでいるってところは、やっぱり向上していかないといけない点だと思う」。

松本裕が「真の姿」を取り戻した時、鷹に落ち着きが戻るはずだ。