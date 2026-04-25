長嶋一茂＆霜降り明星・粗品、“忖度・台本なし”本音トーク ワイドショーでタッグ
タレント・長嶋一茂と霜降り明星・粗品がタッグを組んだ日本テレビ系新トークバラエティー『一茂粗品の超（スーパー）ワイドショー』が、きょう25日（後4：00〜後4：55）に放送される。
【番組カット】写真から伝わる忖度なし感！長嶋一茂＆粗品
同番組では、コンプライアンスや正論に縛られ、本音を言いづらい時代に、政治からスポーツまで忖度なしに斬ってきた長嶋と、賛否両論を巻き起こす鋭い視点で注目を集める粗品が初タッグを組み、台本一切なしの“本音トーク”で今週のニュースに切り込む。1週間のニュースを題材に、2人が自由に語り尽くす新感覚ワイドショーとなる。誰もが言いづらいことにも踏み込み、独自の視点でズバッと切り込む2人。そのやりとりの中から、物事の本質や真理が浮かび上がっていく。
スタジオでは、今週起きた主なニュースの中から、長嶋と粗品が気になる話題をその場でピックアップ。忖度も予定調和もない2人の発言の奥にある“正義”や“本質”が、視聴者に新たな気づきをもたらす。
日本一スッキリできる“大人のワイドショー”が幕を開ける。
【番組カット】写真から伝わる忖度なし感！長嶋一茂＆粗品
同番組では、コンプライアンスや正論に縛られ、本音を言いづらい時代に、政治からスポーツまで忖度なしに斬ってきた長嶋と、賛否両論を巻き起こす鋭い視点で注目を集める粗品が初タッグを組み、台本一切なしの“本音トーク”で今週のニュースに切り込む。1週間のニュースを題材に、2人が自由に語り尽くす新感覚ワイドショーとなる。誰もが言いづらいことにも踏み込み、独自の視点でズバッと切り込む2人。そのやりとりの中から、物事の本質や真理が浮かび上がっていく。
スタジオでは、今週起きた主なニュースの中から、長嶋と粗品が気になる話題をその場でピックアップ。忖度も予定調和もない2人の発言の奥にある“正義”や“本質”が、視聴者に新たな気づきをもたらす。
日本一スッキリできる“大人のワイドショー”が幕を開ける。