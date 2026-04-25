元NHKアナウンサーの和久田麻由子さんが、メインキャスターを務める日本テレビの新報道番組『追跡取材 news LOG』（25日・よる10時スタート）の放送を前に、番組の見どころを語りました。

日本テレビに24年ぶりに新しく誕生する報道番組『追跡取材 news LOG』は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る追跡ドキュメンタリー型のニュース番組です。和久田さんは、森圭介アナウンサーとメインキャスターを担当します。

新しい環境でのスタートについて和久田さんは、「私は長年さまざまなニュース番組に携わってきましたが、放送にいたるまでの“プロセス”を大切にし、ありのままを包み隠さず公開したうえで結論を届けるというアプローチは非常に斬新ですし、自分にとっても大きなチャレンジです。導き出された結果を述べるだけでなく、記者たちの情熱や葛藤、執念、泥臭さまでも、私も一緒になってお伝えしていけるはずだと意欲に燃えています」と明かしました。

そして、番組の見どころについて和久田さんは、「この番組ではニュースの結論だけでなく、その取材の記録＝“LOG”も表に出していきます。記者たちは一体どんな問題意識で取材を始め、いつ、どこへ行き、何に迷い、どんな壁にぶつかり、どう判断して真相にたどり着いたのか、裏側の物語までも公開する。言わばそれは“顔の見える報道番組”を突き詰めることだと私は解釈しています」と話しました。

続けて、「過程までも大切にする前例のないスタイルだからこそ、見えてくるニュースの新しい価値、透明性、信頼性があると信じていますし、そこに注目していただきたいですね。自分が培ってきた伝え手としての経験を、これからはプロセスという新しい情報のカタチに注ぎ、これまで以上に飾らない言葉で皆さんにお届けしたいと考えています」と語りました。

日本テレビの新報道番組『追跡取材 news LOG』は今夜10時スタートです。