ちゃんみな、“推し”キュラソーの姿で涙をみせる 佐久間大介も名ゼリフに感銘
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう25日に放送される。
【番組カット】嬉しそう…！コナンくんとハグするちゃんみな
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、前回に引き続き、大人気アニメ『名探偵コナン』の魅力をコナン愛あふれるゲスト・おしつじさんとともに深掘りする。
スタジオゲストには、ちゃんみなが、おひつじさんには、声優の竹達彩奈と乃木坂46の菅原咲月が引き続き登場。前篇では、登場人物たちの胸キュンシーンや、女性ファンの心をつかむイケメンキャラクターたちを紹介してきたが、後編となる今回は、心にしみる名シーンや、キャラクターたちのグッとくる名言を紹介しながら魅力をさらに掘り下げていく。
当初、「新一って誰？」と名探偵コナンの知識が皆無だった日村もついに魅力に気づき始め、「やったー！ 後半だ！」とテンション高めに。そんな日村も感動をみせた「何度見ても泣ける名シーンの数々」と「キャラクターから学ぶ“深すぎる”名言たち」2つの推しポイントから魅力をひもといていく。
まずスタジオで鑑賞するのは、ちゃんみなの“推し”キュラソーの切なすぎる名シーン。ちゃんみなは、前回の放送でも視聴者から「キュラソーみたい…」「かっこよすぎる！」と反響だった、左右で瞳の色が異なるオッドアイのメークを再現する。そんな姿で観る名シーンに、「泣ける、今でも」とさっそく心を打たれ涙を浮かべる。
深すぎる名言を紹介するコーナーでは、コナンの元の姿である工藤新一が悪人に放ったひとことを抜粋。その素晴らしさに、佐久間が「言われないと気づけなくないっすか、こういうのって。言語化されないと」、「それを教えてくれるっていう」と感銘を受ける。
最後に、ファンも苦戦するコアなクイズに挑戦した一同。当初は新一の存在も知らなかった日村だが、全2回の深掘りを経て覚醒し、奇跡を起こすことに…。果たして『名探偵コナン』は推しになったのか。
【番組カット】嬉しそう…！コナンくんとハグするちゃんみな
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、前回に引き続き、大人気アニメ『名探偵コナン』の魅力をコナン愛あふれるゲスト・おしつじさんとともに深掘りする。
当初、「新一って誰？」と名探偵コナンの知識が皆無だった日村もついに魅力に気づき始め、「やったー！ 後半だ！」とテンション高めに。そんな日村も感動をみせた「何度見ても泣ける名シーンの数々」と「キャラクターから学ぶ“深すぎる”名言たち」2つの推しポイントから魅力をひもといていく。
まずスタジオで鑑賞するのは、ちゃんみなの“推し”キュラソーの切なすぎる名シーン。ちゃんみなは、前回の放送でも視聴者から「キュラソーみたい…」「かっこよすぎる！」と反響だった、左右で瞳の色が異なるオッドアイのメークを再現する。そんな姿で観る名シーンに、「泣ける、今でも」とさっそく心を打たれ涙を浮かべる。
深すぎる名言を紹介するコーナーでは、コナンの元の姿である工藤新一が悪人に放ったひとことを抜粋。その素晴らしさに、佐久間が「言われないと気づけなくないっすか、こういうのって。言語化されないと」、「それを教えてくれるっていう」と感銘を受ける。
最後に、ファンも苦戦するコアなクイズに挑戦した一同。当初は新一の存在も知らなかった日村だが、全2回の深掘りを経て覚醒し、奇跡を起こすことに…。果たして『名探偵コナン』は推しになったのか。