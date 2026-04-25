ＤｅＮＡ２−１巨人（セ・リーグ＝２４日）――ＤｅＮＡがサヨナラ勝ちで連勝を６に伸ばし、今季初の勝ち越し。

延長十一回、戸柱の適時打で試合を決めた。巨人は救援陣が粘りきれず、３連勝を逃した。

１１試合が１点差試合

同点の延長十一回、ＤｅＮＡ・戸柱の打球が中堅手の上を越えてサヨナラ負けを喫すると、巨人ナインは険しい表情でベンチに引き揚げた。５連勝中の相手の勢いにのまれる分岐点は、１―０から逃げ切りを図った終盤の失点にあった。

八回、キャベッジのソロによる１点を守り切ろうと、巨人ベンチは大勢を投入した。だが、先頭の京田に２ボール、１ストライクから直球を右翼への二塁打とされてピンチを招く。京田は、三回に脚を痛めて途中交代した強打者の牧に代わって出場していた選手。手堅く一死を奪いたいところだったが、「カウントを悪くしたところで、直球が甘く入ってしまった」。

佐野の二ゴロで一死三塁とされ、巨人は前進守備を敷く。続く宮崎に対して、大勢は三振を狙って決め球のフォークボールを投じたが、高めに入ってバットに当てられ、遊撃前にゴロが転がった。遊撃の石塚はうまくバウンドを合わせられず、本塁に送球できず、三塁走者の生還を許した。不運にも映った失点だったが、右腕は「空振りを取りたいところでバットに当てられた。僕が抑えていたら今日の結果も変わっていた」と責任を背負った。

巨人は１８日のヤクルト戦でも、抑えのマルティネスが１点リードの九回を守れず逆転サヨナラ負け。八、九回を担う２人で立て続けに白星を取りこぼしたのは気がかりだ。

この試合を含め、今季の巨人は２２試合中、１１試合が１点差試合と接戦続きだ。僅差を勝ちきるためにも、救援陣のいっそうの奮起が求められる。（佐野司）

巨人・阿部監督「負けはしたが、いいゲームだったと思う。（田中将は）粘って粘って、いい投球をしてくれた」