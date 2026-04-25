わたしのなかで、大晦日の『NHK紅白歌合戦』のフィナーレといえば、出場歌手全員で歌うスコットランド民謡『オールド・ラング・サイン』が原曲となっている『蛍の光』です。

みんなでステージに集まってこの歌を歌うと、「あぁ、今年も終わるんだなぁ」というかすかな寂しさと同時に、ステージに立たせていただいたことへの感謝の気持ちが溢れてきます。

わたしの記憶にあるもっとも古い『紅白』は、小学5年生のときに観た『第28回紅白歌合戦』（1977年）ですが、このときはもう『蛍の光』を合唱していました。ということは、『第1回』から恒例となっていた？ もしかして、歌わなかった年があるとか？

疑問に思って調べてみると、始まったのは私が生まれるずっと前、『紅白』が初めてテレビ放送された1953年の『第4回』で、『東京五輪音頭』で幕を閉じた『第14回』（1963年）を除き、毎年歌われていたようです。

初めて指揮棒を振られたのは藤山一郎先生で、その後、宮川泰先生、平尾昌晃先生と続き、2017年から都倉俊一先生が指揮を務めてくださっています。

後半戦、欅坂46に続く紅組2番手でステージに立ったわたしが歌ったのは、『紅白』3度めとなる「あっぱれ！ あっぱれ！ あっぱれ、ソーレ！」の掛け声が勇ましい『男の火祭り』です。

バックで盛り上げてくださったのは、秋田市竿燈会、五所川原立佞武多、東龍倶楽部、琉球國祭り太鼓、東京高円寺阿波おどり・江戸っ子連、よさこい紅白合同連・土佐KSZの皆様に加え、演歌界からは山内惠介くん、この年けん玉チャレンジ企画がスタートした三山ひろしくんの2人。

さらにDJ KOOさん、WANIMAさん、三浦大知さん、Hey! Say! JUMPの皆さん。サンシャイン池崎さん、イカ大王に扮した塚地武雅さんと、イケメン揃い（？）です。

わたしが皆さんとお顔を合わせるのはカメリハから。でも皆さん、わたし抜きで練習を重ねてくださっているわけですから、 “ねぷたの龍が大きすぎて、わたしが見えなくなったらイヤだな……”とかなんとか、モゴモゴ言うのは失礼千万（笑）。ただただ感謝です。

そしてそして、この年最大の目玉は、特別枠としてトリの前に登場したお2人。桑田佳祐さんと、音楽界からの引退を表明していた安室奈美恵さんです。

NHK連続テレビ小説の96作めとなる『ひよっこ』の主題歌『若い広場』を歌唱された桑田さんは、ソロとしては7年ぶりの『紅白』。リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックのNHK放送テーマソング『Hero』を熱唱してくれた安室ちゃんは、14年ぶりの登場です。

テレビの前の皆さんと同じように、わたしの心も興奮と感動の波が行ったり来たり。すごい！ すごい！ すごい！ NHKはやっぱりすごい!!と、感謝感激、雨あられです。ただひとつ……ちょっとだけ残念だったのは、安室ちゃんはNHKの101スタジオから、桑田さんは横浜アリーナからの中継だったこと。できれば同じステージで、2人の生歌を聴きたかったなぁと思ったことを覚えています。

さかもとふゆみ

1967 年3月30日生まれ 和歌山県出身『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。現在、40周年記念シングル『遠い昔の恋の歌』が好評発売中！

写真・中村 功

取材＆文・工藤 晋