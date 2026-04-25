高橋藍がSVリーグのサントリーを退団

バレーボール男子SVリーグのサントリーサンバーズ大阪は24日、高橋藍ら4選手が今季限りで退団すると発表した。日本バレー界有数の人気選手からの知らせに、ファンからは「やっぱり寂しいよ」と驚きの声が並んだ。

24歳の高橋は、日体大時代からイタリアでプレー。卒業後の2024年にサントリー入りした。日本代表としても東京、パリの両五輪で活躍。退団にあたっては公式Xで「サンバーズでプレーできたこの2年は今後にも繋がる大きな経験にしていきたいと思います。そして沢山の方々に支えてもらえた2年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」とコメントした。

突然の知らせに、X上にはファンからも感謝のコメントが並んだ。

「ついにきたか 藍くんなしではこんなにSVリーグは盛り上がらなかったありがとう！」

「うわああまじかよおおお」

「覚悟はしてたけど、やっぱり寂しいよ」

「え！？」

「え、うそ、、。絶対優勝しよう」

「藍くん退団するんや！！ 次どこなんだろう」

高橋のほか、2026年度の男子代表登録メンバー37人に選出された小川智大、デアルマス・アラインに加え、藤中颯志も今季で退団する。4選手は、5月9日からはじまるチャンピオンシップと5月20日のサンバーズフレンズデーにも参加を予定している。



（THE ANSWER編集部）