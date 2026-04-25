

黒川想矢、堀越麗禾

黒川想矢、堀越麗禾が24日、都内で行われた映画『ARCO／アルコ』初日舞台挨拶に登壇した。

孤独な少女イリスと、"空から落ちてきた"虹色の少年アルコの冒険を描き、世界中を涙と感動で包んでいる冒険ファンタジー。日本語吹き替え版の声優は、未来からやってきた少年アルコ役に『怪物』『国宝』の黒川想矢、2075年の地球で暮らす少女イリス役を日本舞踊市川流の舞踊家としては四代目市川ぼたんの名跡を持つ堀越麗禾が務める。

黒川はアフレコを振り返り「スタジオの中では、自分とマイクとの距離になりがちですが、広い空間を想像することは楽しかったです」と充足感をにじませた。一方、同じく声優主演を務めた堀越は、先にアフレコを行っていた黒川の迫真の演技に「想像していた通りの声で、凄すぎると思いました」と感銘を受けた様子を明かした。また、堀越は「走りながらの息の声」などの表現に苦労したと語り、動作を交えずに演じきったその才能に、黒川が「すごい、やばい」と驚嘆する一幕もあった。

作品の舞台である「未来」にちなんだ質問では、二人の個性が光る場面も見られた。劇中で描かれるロボットとの共生について、黒川は「普段チャットGPTを使う時は少し怖くて『お願いします』『ありがとうございます』と付けてしまうんです。この映画のような、ロボットと人間が尊敬し合える温かい未来になってほしい」と思いを語った。

また、「過去か未来、どちらに行きたいか」という問いに対し、黒川は意外にも「過去（昭和時代）」への憧れを吐露。「ボタン一つで調べられる今が少し怖い。手紙でやり取りをしていたような時代を見てみたいです」と語った。

対して、現在中学３年生の堀越は「未来」を選択。「過去は過去のまま、思い出に取っておきたい」と大人びた回答を披露し、黒川を「僕に比べたら（回答が）大人」と脱帽させた。

イベント終盤には、劇中のキャラクターである「アルコ」がサプライズで登場し、会場は大きな歓声に包まれた。最後に黒川が「未来に希望を持てるような、凄く素敵な作品です」と結び、温かな拍手の中で舞台挨拶は幕を閉じた。