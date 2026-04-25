アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカ政府は25日に代表団が出発し、イラン側と協議を行うと明らかにしました。

ホワイトハウス レビット報道官

「トランプ大統領はウィットコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに再派遣することを決定した。イラン側は対面での話し合いを求めている」

ホワイトハウスのレビット報道官は、トランプ大統領の指示で、ウィットコフ中東担当特使とトランプ氏の娘婿のクシュナー氏が、イランとの協議を行うため、25日にパキスタンへ向かうと明らかにしました。

レビット報道官は2回目となるイランとの対面協議について、「イラン側の考えを聞く機会になる。協議から前向きな進展が得られることを期待している」と強調しています。

一方、イランのアラグチ外相は24日、パキスタンに到着しました。

戦闘終結に向けた協議が行われる可能性も指摘されていますが、イランメディアは「アメリカ側との交渉は議題に上がっていない」と、これを否定。

「パキスタンと、戦争終結に関して話し合うためだ」と強調しました。