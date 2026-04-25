物語はいよいよ本題へーー。りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が看護師になる決意をした。朝ドラことNHK連続テレビ小説第114作目『風、薫る』第4週「私たちのソサイエティ」（演出：佐々木善春）では、りんと直美の看護師になるきっかけが描かれた。

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捨松（多部未華子）の婦人会と吉江（原田泰造）の教会が同時に炊き出しを行った。婦人会を直美が、教会をりんが手伝う。そこで子どもが嘔吐をはじめたとき、最初に駆け寄ったのはりん。誰もが怯えるなか、直美は「離れてください」と遠ざける。

他者への思いやりを持って病をおそれずきびきび行動するふたりに看護師の素養を捨松は見出す。

そんな捨松は米国で医療の勉強をしていたので、最もきびきび対応した。

「むやみに手を触れては危険です。気をつけなさい。いきなり水を飲ませてはいけません」「口のなかをゆすいで吐き気が治まったのを確かめてから少しずつ飲ませないと、また吐き気を催してしまうかもしれない」「口の中をゆすいだ水はじかに地面に出さずに……」「吐瀉物を水で流したら、万が一、伝染病だった場合、かえって周りに広げることになります」「周りの土ごと集めて、この桶の中に入れて捨てますよ」……こういう対処法はいまでも知っていると役立ちそうである。

ちょうど捨松は日本にはじめてのトレインドナース（病人を看護する専門の職業）の養成所を作ろうと計画していたところで、りんと直美を誘う。

在学期間は2年、入学金は無料、授業料は月50銭。寮があって3食込みで1円。

海外では看護師の給与は月30円ほどで、日本の女性の職業としてはかなりの高額となる。授業料は仕事をはじめてから返すことは可能だ。

だがりんはお金の問題以前に環（宮島るか）がいるので寮生活は考えられない。直美は玉の輿に乗る予定――海軍の軍人・小日向（藤原季節）と結婚できそうなので、興味はない。

当初、りんも直美もどちらも看護学校入学に積極的ではなかった。それが変わったのは、奇しくもふたりそろって男性の影響であった。

まず、直美。簡単に玉の輿に乗れそうでウキウキしていたら、小日向に騙されていたことがわかる。彼は詐欺師で、軍人に変装して鹿鳴館でパトロン探しをしていたのだ。直美はその手助けに使われていただけだった。屈辱に歪む顔。流れる悔し涙。上坂樹里の名演。

「どれだけ着飾って、自分を偽っても、所詮私は他の人にはなれないって。痛いほどわかったんです。私に戻っても何もない。そのこともよく分かりました」

こうして直美は看護学校に行く決意をした。

一方、りん。大事な環が奥田家に連れ戻されてしまった。りんは取り返しに栃木に向かう。そこで、正式に離婚することにして、気分もすっきり。環を女学校に通わせるためにも看護婦になろうと決意する。

その前に、りんは瑞穂屋で出会った不思議な青年・シマケンこと島田健次郎（佐野晶哉）と話して、心の迷いを整理していた。

男性優位社会で女性の選択肢が少ないなかで自立するということは、男性のくびきから解放されるということでもある。理不尽な夫から、あるいは女性を道具のように扱う男性から解放されるのだ。

りんの場合はシマケンや地元の虎太郎（小林虎之介）、家や辞書を貸してくれる卯三郎（坂東彌十郎）など親切な男性の後押しも受けているのだが……。

そして、最も男性優位社会で忍耐してきた世代として、りんの姑の貞（根岸季衣）の存在がクローズアップされる。

「おらも女だ」「女でばばあだ クソばばあだ」は短いセリフながら根岸季衣の演技によって長く生きてきた女性の深みや苦みを感じさせた。

第5週からは看護婦養成所での物語となり、いよいよ物語が本格化する。ここまでの駆け足展開が落ち着くことを願う。ここまで強風に押されるように話がどんどん転がっていった。タイトルに「風」があるだけあって、その都度、風が吹く演出がされている。

制作統括の松園武大チーフプロデューサーは第1週の試写会見で風についてこのように語っていた。

「りんたちが学ぶ看護師養成所で教えられるナイチンゲール式の看護学には、『自然の力』という根本的な考え方があります。水、風、日の光--こうした自然の力を活かして人間が本来持っている自然治癒力を高めるというのがナイチンゲール看護学の基礎です。そういう意味でも、『風』というものがこのドラマのテーマに深く合致していると感じました」

水、風、光――自然の力を注視していて、ドラマの随所にそれを感じさせるようになっている。

例えば、第4週では光に注目してみよう。

直美が小日向の正体を明かされる甘味処のシーン（第18話）で、小日向が去り際、振り返ったとき、背後から光が差す。その瞬間、彼は本名（寛太）を明かす。それまで少し薄暗く、光と影の明暗が強調されたような画面だったが、一瞬の白い丸い光が寛太のなかの良心、あるいは直美への親近感のようなものを感じさせた。

また、第19話、環を取り返しに地元に戻ってきたりんに声をかける虎太郎。土手の上にいるときは逆光でちょっと顔が見えないが、駆け下りてくるにつれて顔がはっきりしてくる。思い詰めたりんが虎太郎に会って、少し気持ちが晴れたようにも見える。そしてホッとして体から力が抜ける。光と影の使い方で、セリフとはまた違う感情表現がなされている。このような上品な仕事を第5週以降も大切にしてほしい。

（文＝木俣冬）