実はJリーグ初アシスト! 鹿島DF濃野公人が“守→攻”圧巻の個人技で決勝点演出「去年1年間すごく苦しかった」
[4.24 J1百年構想リーグ第12節 柏 0-1 鹿島 三協F柏]
唯一のゴールは鹿島アントラーズが誇る“攻撃的SB”の個人技から生まれた。
DF濃野公人は前半アディショナルタイム1分、鋭いプレッシングでMF大久保智明からボールを奪うと、そのまま右サイドから中央に向かってドリブル突破を開始。うまく相手選手の中間のコースを狙い、小刻みなステップで自身に引き寄せると、最後はキックフェイントで次々にスライディングを誘いながらボックス内に侵入し、最後は冷静なパスからFW鈴木優磨が右足で沈めた。
守備から攻撃への切り替えを一手に担った圧巻のスーパーアシスト。「前からのプレスは練習どおりだったし、後ろに重くならずに前にどんどん出ていく守備が今年のアントラーズの良さで、それが出せたのが一つ。そこから自分もあまり考えすぎずにドリブルができた」。プロ1年目に年間9ゴールを奪った攻撃力が自慢だが、実はプロ初アシスト。「(鈴木)優磨くんがオフサイドかなと思ったけど、『頼む!』と思って渡した」とタッグ3年目のエースに感謝した。
この日は守備でもアグレッシブな姿勢で上下動を繰り返し、右サイドの攻撃をことごとく完封。3-4-2-1の相手に対してはシステム上、シャドーとウイングバックを一度にケアしないといけない局面もあるが、縦へのスライドを懸命にこなしつつ、反対サイドからのクロスの対応も優れていた。
「3バックを使うチームが増えてくる中で、自分の頭の中も整理されてきたし、チームとしてどうスライドしていくか、どう前プレをかけていくかもみんなの頭の中もクリアになっていて、そこは問題なくできている」。そうして成し遂げた3試合連続無失点に「柏さんの攻撃は多彩で、次から次へといろんな攻撃が出てくる中でゼロで抑えられたのは良いこと。最後に体を張ってやらせなかったりということができたのが大きかった」と手応えを語った。
年間9ゴールで大きな飛躍を果たしたルーキーイヤーの一昨季を経て、プロ2年目の昨季は負傷による出遅れもあって先発出場が38試合中21試合にとどまり、悔しさも入り混じる優勝イヤーを過ごした24歳。それでもシーズンオフに「1か月サッカーを考えずに過ごした」経験がサッカーへの情熱を再燃させてくれたのだという。
「去年1年間、自分としてはすごく苦しかったし、サッカーを楽しめていなかった。試合が来るのが怖かったりとか、練習に行きたくないなと思ったりもあった。でも鬼さん(鬼木達監督)もよく言われるけど、サッカー選手でいられる時間はそんなに長くない。一日一日を噛み締めないといけないと思っている。そこに立ち返れたことが大きかった。今では試合が早く来いと思うし、練習に行くのも楽しみになっているので、そのマインドがいいのかなと思っています」
そうして今季は12試合中11試合にフル出場し、10勝2分け(PK負け)という快進撃を牽引。12試合わずか5失点という堅守においても欠かせない戦力となっている。「個の力プラス、その個が90分間ハードワークを惜しまないところが今の鹿島の強みだと思う。それなくして今の結果はない」。この日のパフォーマンスはまさにその強みを攻守に体現したもの。自信を取り戻したJリーグ屈指の攻撃的SBが新たな思いで“連覇”を掴む。
(取材・文 竹内達也)
唯一のゴールは鹿島アントラーズが誇る“攻撃的SB”の個人技から生まれた。
DF濃野公人は前半アディショナルタイム1分、鋭いプレッシングでMF大久保智明からボールを奪うと、そのまま右サイドから中央に向かってドリブル突破を開始。うまく相手選手の中間のコースを狙い、小刻みなステップで自身に引き寄せると、最後はキックフェイントで次々にスライディングを誘いながらボックス内に侵入し、最後は冷静なパスからFW鈴木優磨が右足で沈めた。
この日は守備でもアグレッシブな姿勢で上下動を繰り返し、右サイドの攻撃をことごとく完封。3-4-2-1の相手に対してはシステム上、シャドーとウイングバックを一度にケアしないといけない局面もあるが、縦へのスライドを懸命にこなしつつ、反対サイドからのクロスの対応も優れていた。
「3バックを使うチームが増えてくる中で、自分の頭の中も整理されてきたし、チームとしてどうスライドしていくか、どう前プレをかけていくかもみんなの頭の中もクリアになっていて、そこは問題なくできている」。そうして成し遂げた3試合連続無失点に「柏さんの攻撃は多彩で、次から次へといろんな攻撃が出てくる中でゼロで抑えられたのは良いこと。最後に体を張ってやらせなかったりということができたのが大きかった」と手応えを語った。
年間9ゴールで大きな飛躍を果たしたルーキーイヤーの一昨季を経て、プロ2年目の昨季は負傷による出遅れもあって先発出場が38試合中21試合にとどまり、悔しさも入り混じる優勝イヤーを過ごした24歳。それでもシーズンオフに「1か月サッカーを考えずに過ごした」経験がサッカーへの情熱を再燃させてくれたのだという。
「去年1年間、自分としてはすごく苦しかったし、サッカーを楽しめていなかった。試合が来るのが怖かったりとか、練習に行きたくないなと思ったりもあった。でも鬼さん(鬼木達監督)もよく言われるけど、サッカー選手でいられる時間はそんなに長くない。一日一日を噛み締めないといけないと思っている。そこに立ち返れたことが大きかった。今では試合が早く来いと思うし、練習に行くのも楽しみになっているので、そのマインドがいいのかなと思っています」
そうして今季は12試合中11試合にフル出場し、10勝2分け(PK負け)という快進撃を牽引。12試合わずか5失点という堅守においても欠かせない戦力となっている。「個の力プラス、その個が90分間ハードワークを惜しまないところが今の鹿島の強みだと思う。それなくして今の結果はない」。この日のパフォーマンスはまさにその強みを攻守に体現したもの。自信を取り戻したJリーグ屈指の攻撃的SBが新たな思いで“連覇”を掴む。
(取材・文 竹内達也)
類まれな攻撃性能が蘇る— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 24, 2026
前節今季初ゴールの濃野公人が魅せた
ボール奪取からドリブル突破
最後は鈴木優磨が流し込み先制
明治安田J1百年構想リーグ
柏×鹿島
DAZN ライブ配信中#Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/v7AkMCbzBK