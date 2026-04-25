ブンデスリーガ 25/26の第31節 ライプチヒとウニオン・ベルリンの試合が、4月25日03:30にレッドブル・アレーナにて行われた。

ライプチヒはアントニオ・ヌサ（FW）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウニオン・ベルリンはアンドレイ・イリッチ（FW）、アンドラス・シェーファー（MF）、オリバー・バーク（FW）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。ライプチヒのマックス・フィンクグラフ（DF）がゴールを決めてライプチヒが先制。

さらに25分ライプチヒが追加点。ロムロ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

31分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。フレデリク・レノウ（GK）に代わりカール・クラウス（GK）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。2-0とライプチヒがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、ウニオン・ベルリンは同時に3人を交代。アンドレイ・イリッチ（FW）、クリストファー・トリメル（DF）、ヤニク・ハベラー（MF）に代わりヨシプ・ユラノビッチ（DF）、イリヤース・アンサ（FW）、アルヨッシャ・ケムレイン（MF）がピッチに入る。

63分ライプチヒが追加点。ヤン・ディオマンデ（FW）のアシストからリドル・バク（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

68分、ライプチヒは同時に2人を交代。アサン・ウエドラオゴ（MF）、ロムロ（FW）に代わりコンラッド・ハーダー（FW）、ブラジャン・グルーダ（MF）がピッチに入る。

78分、ウニオン・ベルリンのヨシプ・ユラノビッチ（DF）のアシストからダニーリョ・ドゥーキ（DF）がヘディングシュートを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ライプチヒが3-1で勝利した。

なお、ライプチヒは34分にクリストフ・バウムガルトナー（MF）に、またウニオン・ベルリンは84分にディオゴ・レイテ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-25 05:30:14 更新