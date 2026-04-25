なにわ男子の大橋和也（28）とtimeleszの寺西拓人（31）が24日、東京・EXシアター有明でダブル主演する舞台「AmberS―アンバース―」の公開稽古を行った。

EXシアター有明は25日、複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内に開場。こけら落とし公演として同日上演される今作は、NEWS加藤シゲアキ（38）プロデュースの完全オリジナル作品。伝説の琥珀（こはく）の秘薬を巡るスペクタクル。加藤は「こけら落としということで、責任を感じている。劇場は素晴らしいので、あとは演者が頑張るだけ」とエールを送った。

作品を引っ張るのは、対照的な2人の座長だ。寺西は「明日初日ということでとにかくワクワクしております」と落ち着いたあいさつ。一方の大橋は「どうも〜！プリン食べすぎてお尻プリンプリン！」とおなじみの自己紹介を披露。「こけら落としという言葉も全然分からなくて調べたら、凄いことやって書いてあった」と天然発言で、キャスト陣からツッコミを受けるなど、ムードメーカーぶりを見せた。

後輩であるジュニア「KEY TO LIT」の猪狩蒼弥（23）は「信頼は圧倒的にこっち」と寺西を指した。理由として「大橋くんはテンパると関西弁が出る」と暴露。加藤が「別の俳優呼ぶ？道枝（駿佑）？」とグループ内から“代役候補”を挙げると、大橋は大慌て。「待ってください！頑張ります！お願い！」と訴えかけた。

さらにジュニアの松尾龍（25）も「寺西くんは（せりふを）覚えるのが早すぎて、完璧に入れてくる。大橋くんはなかなか入らない」と2人の正反対ぶりを証言。大橋は「本番では大丈夫です！皆さん楽しみにしておいてください！」とアピールし、「緊張しているんですけど、たくさんの人の感情を揺さぶる公演にしたい」と意気込んだ。寺西は「明日から、ここからまた新しい歴史が始まる。誕生の瞬間を皆さんに見届けていただけたら」と呼びかけた。来月24日まで。

≪“オープニングイヤー”上演続々 宮野真守主演の舞台など≫EXシアター有明では、開場から1年をオープニングイヤーと位置付けてさまざまな作品を上演する。声優の宮野真守（42）主演の劇団☆新感線の舞台「アケチコ！」を6月12日〜7月12日に上演。Snow Manの岩本照（32）は9、10月に日本初上演となる「タイムトラベラーズ・ワイフ」で主演する。来年1月には福田雄一氏演出の「モンティ・パイソンのSPAMALOT」で、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典（37）がミュージカルに初挑戦する。

▽東京ドリームパーク 先月27日に東京・有明で開業した複合型エンターテインメント施設。テレビ朝日のメディアシティー戦略の中核を担う。多目的ホールやイベントスペース、屋上広場やレストランなどさまざまな施設が設けられている。