インスタグラム更新

カーリング女子で3月にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が自身のインスタグラムを更新。「絶対に公式では世に出ない写真」として2枚の写真を公開すると、思わず悶絶するファンが続出した。

投稿には「歯ブラシの広告みたいになった写真と、夫とカメラマンユースケさんが意気投合するキッカケとなった、2人の大好きな天竺川原さん」と綴られ、自身を捉えた2枚の写真が添えられている。

1枚目は白い歯を見せ笑顔を弾けさせたもの。2枚目に投じられたのは、お笑い芸人・天竺川原の耳GOODポーズを真似て、ウインクしながら目線を送るチャーミングな1枚だった。

「絶対に公式では世に出ない写真なので、こちらで愛でてください、お気に入りの写真」とも綴り、ハッシュタグ付きで「#見たことない宣材写真」と記した投稿には、ファンからの反響が続々と寄せられた。

「だ、ダメだ ウインクされたら…」

「素敵です」

「あ〜〜〜〜っ！やばい 私のハートを撃ち抜かれた」

「ウインクしている知那美ちゃん可愛い〜」

「ちなみちゃんの笑顔とウィンク姿可愛くて大好きだょ」

吉田はロコ・ソラーレで2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得。3月末でロコを退団し、4月上旬にはプロリーグ「ロックリーグ」に参戦し、多国籍チーム「タイフーンカーリングクラブ」の主将を務める。



（THE ANSWER編集部）