◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）

巨人のドラフト４位ルーキー・皆川岳飛（がくと）外野手（２２）が亡き祖父にささげるプロ初安打を放った。ＤｅＮＡ戦に「７番・右翼」で初スタメンに抜てきされ、５回の第２打席で中前打。試合後に母方の祖父が亡くなった事実を明かし、悲しみをこらえてプロとしての新たな一歩を刻んだ。チームは先発・田中将大投手（３７）が７回途中無失点と力投したが、同点の延長１１回、赤星が戸柱に決勝二塁打を浴び今季２度目のサヨナラ負けを喫した。

自然にガッツポーズが出た。皆川は一塁上で目標とする中大の先輩・亀井外野守備兼走塁コーチとグータッチ。プロ初安打に口元を少しだけ緩めた。５回２死でカウント３ボールから先発・平良の直球を捉え、中前安打をマークした。「思い切って振り抜こうと。センターに飛んでよかった」と振り返った。

７歳上と４歳上の２人の兄の影響で、生まれた頃から野球が身近だった。「やりたいと思ったことはない」と他のスポーツを含めて習い事の経験はなし。プロ野球選手になりたかったのは「ただ野球が好きだから」。最高峰のステージで、一歩を踏み出した。

父・清春さん（５５）からは技術を教わり、母・経子（きょうこ）さん（５６）は精神面で支えてくれた。小さい頃から言われたのは「うぬぼれずにできることを必死に自分で考えてやりなさい」。結果が出ても、慢心せずに上を見た。緊張した時には「それだけいい舞台でできている証拠だから」。そう励まされたから、どんな場面でも乗り越えることができた。「今も力になっています」。かけてくれた言葉の一つ一つを、胸に刻んでいる。

今月１５日、初めて１軍に合流する際に家族に連絡すると「本当に頑張ってね。ラストチャンスだと思ってやってね」と母から返事があった。初昇格のタイミングでラストチャンスと“ハッパ”をかけられ「厳しいですね」と笑った。

この日の朝、母から「（母方の）祖父が亡くなってしまった」とＬＩＮＥがあった。熱烈なＧ党だった祖父。入団が決まりすごく喜んでくれた。「生きているうちになんとか初ヒットを打ちたい」。わずかな差でかなわなかったが記念のボールは「天国で見てくれているおじいちゃんに渡そう」と決めた。

さまざまな感情が入り乱れた１日になった。「元気に野球をやることがおじいちゃんにとってもプラスかなと。これからそういう思いも込めて頑張りたい」。どこからでも見守ってくれている家族のために、全力でプレーする。（臼井 恭香）

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英を経て、中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。２５年ドラフト４位で巨人入団。１８２センチ、８８キロ。右投左打。背番号３９