「オリックス３−２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）

オリックスの新助っ人が遅ればせながらお目覚めだ。シーモアが１−１の七回、右翼席上段に来日１号となる決勝２ランをブチ込んだ。チームは球団新記録となる京セラドーム９連勝。３、４月の月間勝ち越しを決め、今季最多の貯金５とした。

「いい感触だった。毎打席、強い打球を心がけてきた。狙ったわけではないが、結果的にホームランになって本当にいい日になった」

目の覚めるような一発は京セラドーム開業後、通算３０００号となるメモリアル弾。「来日初本塁打だけでも十分いいこと（笑）。ファンの前で打てたことは本当にうれしい」と１９１センチ、１１３キロの巨漢が照れくさそうに振り返った。

大砲と期待されながらもオープン戦から日本野球への対応に苦しんできた。シーズンで５０打席を超えた際、岸田監督と監督室で今後の策を協議。ただ、不振でめげそうになっても「コーチ陣やいろんな人と話をして、それを吸収し、自信を持って取り組めるようにした」と常に前を向いてきた。

同僚の先輩助っ人、エスピノーザからも「日本は簡単じゃない。忍耐強くいろ。そうすれば必ず結果はついてくる」と励まされたことも、この日の活躍につながった。

開幕２３試合目で待望の一発を放ったシーモアに、岸田監督は「本当にすごい当たり。これからどんどんと乗っていってくれたらいい」と評価。簡単にはへこたれないシーモアの今後の奮起に期待だ。