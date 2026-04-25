お笑い芸人のもう中学生（４３）が２４日、東京・渋谷のヒカリエホールで行われた体験型恐竜ライブエンターテインメント「ＤＩＮＯ ＳＡＦＡＲＩ ２０２６」（５月６日まで同所）のＰＲイベントに出席。モデル・俳優の恵理（３２）と結婚発表後、初の公の場となった。

司会から結婚を祝福されるとステージ中央を一周しつつ、計３度、土下座をして感謝を表現。「ひとえに本当に皆さまのおかげだと心から思っております。姿勢であったり芸風だったりも変えず、お笑いをたしなませていただきます。よろしくお願いします！」と丁寧すぎる言葉で謙遜した。

プロポーズでは、代名詞の一人コントで使用する段ボールで作った指輪をプレゼントしたと告白。かつてネタの練習をしていた河川敷で「段ボールネタ」を披露し、「（ネタ内で）段々家庭ができていくっていう過程を見せて、最後に紙に『結婚してください』って出して」とユニークな方法で伝えたという。

場所が場所だっただけに「ランナーがめちゃめちゃいっぱいいた」と回想。「結構なランナーに見送られながら、拍手をいただきました」と公開プロポーズになったことを明かしていた。

結婚生活については「今朝も卵の中に納豆を入れたオムレツみたいなのを作ってくださり、朝から糸を引くうれしさみたいなのがあります！」と満面の笑みだった。