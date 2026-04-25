女優の上白石萌歌（26）が24日放送のTOKYO FM「松任谷正隆の…ちょっと変なこと聞いてもいいですか？」（後5・30）に出演し、大ファンという大御所歌手を明かした。

上白石は「私、加山雄三さんが大好きで」と、2022年にコンサート活動を引退した加山雄三（89）の名を挙げ「加山さんのラブソングって、本当に混じりけがないじゃないですか」と説明した。

松任谷は「凄いね、2000年生まれの人に好かれる加山雄三さん」と言い、「どこが好き？」と聞くと「絶対ずる賢くないところ。女性の歌うラブソングと、男性の歌うラブソングはちょっと違うと思うんですけど、凄くひたむきな気がしますね。特に愛の歌を歌っている時は」と語った。

また、「何の曲が好きですか？」と聞かれると「『蒼い星くず』が好きです」と明かし「カッコいいです。『君といつまでも』も、もちろん好きなんですけど、『蒼い星くず』は本当にカッコいいなと思います」と実感を込めて言った。

松任谷も加山が好きと言い「僕が小学校6年かな、中1の頃に若大将シリーズが始まって、海の若大将とか大好きで、真似をして、サインペンで胸毛を描いていました」と笑いながら話していた。