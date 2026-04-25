バレーボール、ＳＶリーグ男子のサントリーは２４日、日本代表アタッカーで五輪２大会連続代表の高橋藍（２４）が今季限りで、契約満了のため退団すると発表した。高橋はチームを通じてコメントし、新天地での活躍を誓った。日本代表登録メンバーの小川智大（２９）、藤中颯志（２６）、デアルマス・アライン（２５）も今季限りで退団する。

サントリーに電撃入団して２年。日本代表でも活躍している高橋はチームに別れを告げ、一歩を踏み出す決断を下した。

「サンバーズでプレーできたこの２年は今後にもつながる大きな経験にしていきたいと思います。たくさんの方々に支えてもらえた２年間でした」

イタリア１部リーグで修行し、２０２４年シーズンにサントリーに加入。その年にＳＶリーグ初代王者に貢献すると、２年目の今季はチーム最年少の２４歳ながら主将を務め、全試合に出場した。レギュラーシーズン４０勝４敗と、圧倒的な強さでチーム初優勝。チームの大黒柱として、常に背中で引っ張ってきた。

５月１日からは、ＳＶリーグ・プレーオフが開幕する。連覇を果たし、役割を全うすることが、お世話になったチームへの恩返し。２３日に行われたプレーオフ進出会見では「さらに気を引き締めている。簡単に優勝できるわけではない。挑戦者の気持ちでやっているのが現状」と覚悟を口にした。

５月２０日の「サンバーズフレンズデー」に参加して、新天地へ向かう。「皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました」。日本のエースがさらなる高みを目指し、新たな旅路を歩き出す。

◆高橋 藍（たかはし・らん）２００１年９月２日、京都市出身。京都・東山高３年時に春高バレー優勝。２０年２月に日本代表に初選出された。同年、日体大進学。２１年東京五輪代表。同年１１月にイタリア１部リーグのパドバと契約した。２３〜２４年シーズンはモンツァでリーグ準優勝を果たした。２４年にサントリー加入し、ＳＶリーグ初代王者に。ポジションはアウトサイドヒッター。１８８センチ、８３キロ。２歳上の兄・塁もサントリー所属。