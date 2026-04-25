ＩＭＭ通貨先物４月２１日主要国通貨　円の売り越し増加
円　94460枚の売り越し 11252枚の売り越し増
ユーロ　41324枚の買い越し 15306枚の買い越し増
ポンド　52039枚の売り越し 2685枚の売り越し減
スイスフラン　33273枚の売り越し 824枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　4983枚の買い越し 187枚の買い越し減

レバレッジド・ファンズ４月２１日主要国通貨　円の売り越し増加
円　80578枚の売り越し 15269枚の売り越し増
ユーロ　8352枚の売り越し 8280枚の売り越し増
ポンド　33517枚の買い越し 5091枚の買い越し増
スイスフラン　4359枚の売り越し 666枚の売り越し増