ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加

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ＩＭＭ通貨先物４月２１日主要国通貨 円の売り越し増加

円 94460枚の売り越し 11252枚の売り越し増

ユーロ 41324枚の買い越し 15306枚の買い越し増

ポンド 52039枚の売り越し 2685枚の売り越し減

スイスフラン 33273枚の売り越し 824枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 4983枚の買い越し 187枚の買い越し減



レバレッジド・ファンズ４月２１日主要国通貨 円の売り越し増加

円 80578枚の売り越し 15269枚の売り越し増

ユーロ 8352枚の売り越し 8280枚の売り越し増

ポンド 33517枚の買い越し 5091枚の買い越し増

スイスフラン 4359枚の売り越し 666枚の売り越し増

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