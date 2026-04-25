綾瀬はるか、共演俳優の真面目な行動に困惑「なんでそんな不機嫌なんだろう？」
俳優の綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』公開記念舞台あいさつに登場。撮影中、共演者の行動に困惑したことを打ち明けた。
【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか
同作では、綾瀬は2008年以来、18年ぶりに共演する妻夫木聡と夫婦役を務める。石井裕也監督が「2人の関係が外野から見てておもしろかった」と言われ、初日の舞台あいさつでかみ合わないやりとりだったことを暴露された綾瀬。「妻夫木さんはすごい真面目なんです」と説明していた。
監督も綾瀬の言葉に同意。「役と同じ感じで、撮影の合間も難しい顔で座っていらっしゃって」と撮影中の様子を伝えた。そんな妻夫木に綾瀬は「怖いなと思って最初見てました」とぶっちゃけ。「なんでそんな不機嫌なんだろう」と困惑していたことを明かし、笑いを誘った。
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか
同作では、綾瀬は2008年以来、18年ぶりに共演する妻夫木聡と夫婦役を務める。石井裕也監督が「2人の関係が外野から見てておもしろかった」と言われ、初日の舞台あいさつでかみ合わないやりとりだったことを暴露された綾瀬。「妻夫木さんはすごい真面目なんです」と説明していた。
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。