綾瀬はるか、共演者からサプライズメッセージ 海外留学中の”娘”に「お大きくなられてましたね」
俳優の綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内で行われた映画『人はなぜラブレターを書くのか』公開記念舞台あいさつに登場。大阪ファンの質問に答えた。
【写真】びっくり！サプライズメッセージを寄せた西川愛莉
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
上映後の舞台あいさつで泣いている観客の姿も。綾瀬は「私も最初、監督の脚本をいただいた時に一人台所で読んでたんですけど、すごい泣いて…。『こんな泣ける話なの!?』って思ってびっくりしました」と振り返った。
イベントでは、同作で夫・寺田良一（妻夫木聡）との間の娘・寺田舞を演じた西川愛莉からのメッセージ動画が上映された。MCから「ある方からのラブレターが届いております」と紹介されると、綾瀬は「え？」と驚き。
そしてスクリーンに西川が映ると「舞ちゃん！」とうれしそうに声をあげた。西川は「綾瀬さんと妻夫木さんの娘役としてご一緒させていただいて、最初はすごく緊張していたんですけど、お二人の温かさに何度も救われて、毎日現場に行くのが楽しみでした」と振り返り、「この作品に関わらせていただいたこと、心から感謝しています」とコメントしていた。またMCから現在海外に留学中であることが知らされた。
綾瀬は「大きくなられてましたね」としみじみ。石井裕也監督に対して「しっかりされてましたよね、西川さん。現場でもしっかりされていて、映画でも太陽のように導いてくださって本当に素晴らしかったです」と絶賛。監督も「大型新人ですよね。かなり彼女はいくんじゃないかな」と期待に胸を膨らませていた。
【写真】びっくり！サプライズメッセージを寄せた西川愛莉
2000年3月8日に発生した営団地下鉄（現：東京メトロ）日比谷線中目黒駅構内脱線衝突事故で命を落とした当時高校生の富久信介さん。その家族のもとに20年の時を経て一通の手紙が届いたところから始まる、実話をもとにしたストーリー。当時、想いを寄せていた信介さんにラブレターを送る主人公・寺田ナズナを綾瀬が演じる。
イベントでは、同作で夫・寺田良一（妻夫木聡）との間の娘・寺田舞を演じた西川愛莉からのメッセージ動画が上映された。MCから「ある方からのラブレターが届いております」と紹介されると、綾瀬は「え？」と驚き。
そしてスクリーンに西川が映ると「舞ちゃん！」とうれしそうに声をあげた。西川は「綾瀬さんと妻夫木さんの娘役としてご一緒させていただいて、最初はすごく緊張していたんですけど、お二人の温かさに何度も救われて、毎日現場に行くのが楽しみでした」と振り返り、「この作品に関わらせていただいたこと、心から感謝しています」とコメントしていた。またMCから現在海外に留学中であることが知らされた。
綾瀬は「大きくなられてましたね」としみじみ。石井裕也監督に対して「しっかりされてましたよね、西川さん。現場でもしっかりされていて、映画でも太陽のように導いてくださって本当に素晴らしかったです」と絶賛。監督も「大型新人ですよね。かなり彼女はいくんじゃないかな」と期待に胸を膨らませていた。