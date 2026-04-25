右肩の違和感で離脱した西武・ラミレス投手がネットスローを再開したことが２４日までに分かった。

現在は３軍選手とともに練習中で、「肩肘は全然問題ない。１軍で活躍することが野球選手としては一番いいことだと思うので、１軍の試合を家で見なきゃいけないのはいい時間を過ごせていない」と早期の合流を夢見る。

また、右肩の張りで同様に離脱し先に投球練習を再開しているウィンゲンター投手も、近日中にも傾斜を使った投球を始める予定だ。

もちろん、「自分が１軍に戻ったときのために彼らがどういう戦いをしてきたかというとこも見つつ、自分も彼らと同じ方向を見て頑張ってるという気持ちで」と両右腕とも１軍戦のチェックは欠かしていない。高橋光成投手が完投勝利を挙げた２２日・ソフトバンク戦（ベルーナＤ）も「見てました。光成がいいピッチングをしていたし、光成を助ける守備もあったり、カナリオも頑張っていたので、投打に活躍してよかったなと」と最後まで視聴した。

昨季勝利の方程式の一角としてリリーフ陣を引っ張った両右腕を欠く今、ドラ２・岩城や篠原、黒田、羽田ら若手が奮闘中で、「１軍で活躍してチームに貢献することが一番やりたいこと。特にブルペンの中継ぎの人たちの助けにもなりたい。甲斐野とか羽田とか岩城とかが頑張ってますけど、そこに加わって彼らの助けになりたい」とラミレス。練習中にはウィンゲンターと「『昨日の（１軍の）試合はああだったよね、こうだったよね』と話ながら過ごしてる。『俺たちもここにいちゃダメだよね』って」と士気を高め合い、１日でも早い合流を目指しリハビリに励んでいる。