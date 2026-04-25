◇ラグビー リーグワン第１６節 静岡 ４９―２６ 浦安（２４日、秩父宮ラグビー場）

１部でレギュラーシーズン１２位の浦安は、同９位の静岡に２６―４９で黒星。１３敗目（３勝）を喫した。秩父宮には１万１１７３人が集い、先発したＦＢ山中亮平は「お客さんも多く来てくれて楽しい」としつつ「でも、勝つ試合を見せたかった。やっぱり勝たないといけないなと思いました」と振り返った。

第１３節以来、自身約１か月ぶりの戦線復帰。元日本代表の山中は、０―２８の前半３６分にホームのファンを沸かせた。相手が蹴ったボールを自陣で捕球すると、２２メートルライン付近まで一度下がって蹴り返す。ぐんぐん伸びたボールは敵陣２２メートル内の右サイドタッチ際で跳ね、そのまま外へ。５０メートル超の「５０：２２」で、チャンスメークした。「狙ったわけではない」と言うが、３７歳となっても左の長距離砲は健在。「強気なプレーができたので、よかった」と、大きくうなずいた。

２０１９、２３年のＷ杯代表。昨年、１２シーズン過ごした神戸を退団し、新天地の浦安で現役を続行した。トップリーグ時代から名を馳せた名門から、リーグワンでは１部と２部昇降格を争うチームへの転籍。「チームを、Ｄ―Ｒｏｃｋｓを勝たせる、それくらいの気持ちをもってやるべき」と、新たな挑戦を楽しんでいる。システムに沿って動く前チームに比べ、今は自らの状況判断も比重が重くなっているという。「迷ったらチームに勢いが出ない。色んなラグビーがあって、楽しい」と語る。

チームは開幕から４試合で３勝１敗と好スタートを切ったが、その後１２連敗。山中自身「開幕からはよかったけど、波があるのはよくない」と冷静に見つめる。レギュラーシーズンは残す２節、２部との入れ替え戦も視野に入る。山中は「ここから、チームの総力戦になる。いい準備をしながら、シーズンも残り２試合。しっかりやっていくしかない」と、表情を引き締めた。（大谷 翔太）