◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日６X―４ヤクルト（２４日・バンテリンドーム）

清めの盛り塩は、最後に効果を発揮した。１点を追う９回だ。１死二、三塁で中日・村松開人内野手（２５）が、こん身のガッツポーズ。星のフォークを拾い、逆転３ランを確信した。

サヨナラ勝ちも、右翼ホームランウイングへの劇弾決着も、村松のサヨナラ本塁打も初めて。勝利を待ちわびた竜党を熱狂させた。連敗を６で止め、手洗い祝福で髪をぬらした立役者は「最高です。初回に情けないプレー（失策）をしてしまったので、取り返そうと思った」と余韻に浸った。

チームは開幕５連敗から苦しみ続け、試合前時点で勝率は１割９分。借金１３の最下位だった。２１試合を消化し、逆転負けも１０度。泥沼だった。６試合ぶりに戻った本拠地・バンテリンＤ。ベンチには清めの盛り塩が置かれた。松中打撃統括コーチが地元・熊本から取り寄せたものだった。

実父に頼み、現役時代から通う熊本県内の八代龍王神社でパワーを注入。ダイエー時代の０４年には平成唯一の三冠王に輝き、開幕戦など節目では打席やロッカーにもまくほどだった。

村松も練習中から“盛り塩パワー”を実感していた。ランニング中、外野に塩をまいていた井上監督から「お前も、かけとけ」と胸元に２度、塩を振られた。打席に向かう前には、松中コーチが「ノーステップでいけ」と指示。「ノーステップの方がいい形で打てていた」と助言を忠実に守り、最高の結果につなげた。

今季初のサヨナラ勝ちで勝率は２割に“復帰”した。井上監督は「この勝利が、いい転機になってほしい」と願えば、ヒーローも「まだまだ諦めるつもりはない。１勝ずつ頑張りたい」と決意した。厄を落とし、再スタート。井上竜の大逆襲が始まる。（森下 知玲）