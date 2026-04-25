◆パ・リーグ オリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）

豪快に飛ばし、豪快に笑った。「打った瞬間だったので、いい感触だった。喜びが爆発しました」と白い歯を見せたのは、オリックスのボブ・シーモア内野手（２７）だ。同点に追いついた７回、２死二塁で右翼５階席へ決勝の１号２ラン。１ボールから伊藤のスプリットを完璧に捉えた。レイズから新加入し、来日６７打席目で放った初アーチは、京セラＤの通算３０００号。「ファンの前で打てて、うれしい気持ち」と幸せをかみ締めた。

２５年に３Ａで３０発を放った長距離砲。当初は日本の攻め方に慣れず、開幕３戦は１１打数２安打だった。異国の地で気持ちを落ち着かせてくれたのは、カナダ出身の人気歌手・ドレイクの楽曲だった。「ほとんど全曲を歌えるほど大好き」とラップ調の音楽は試合を重ねるごとにリピート回数が増え、今ではシャワーを浴びる時も口ずさむほど。「彼が頑張る力をくれた」と気分とともに調子を上げ、待望の一発につなげた。

チームは京セラＤで球団新記録となる９連勝を飾り、３、４月の月間勝ち越しも決定。敵地で３連敗した日本ハムにも意地を見せ、岸田監督は「本人が一番ホッとしているんじゃないかな」とうなずいた。「これまで、いろいろな人が声を掛けてくれた。感謝したい気持ち」と恩返しを約束した左のスラッガー。快打連発で、首位固めの原動力となる。（南部 俊太）