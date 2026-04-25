広島・佐々木泰内野手（２３）に復調の気配だ。チームで唯一、開幕から全２０試合に先発出場。打率１割８分９厘、１本塁打、４打点と苦しんでいるが、不振脱出のカギは意外なところにあった。規定打席に到達している５人全員が打率１割台というチームでキーマンになる一人。球団最速の２年目で開幕４番も務めた若ゴイを、広島担当の直川響記者が「見た」。

佐々木の打球が、明らかに変わってきた。ここ３試合は９打数１安打。復調のきっかけは、意外にも「目」にあった。投手を「両目」で見て構えていた開幕当初から、昨季と同じ「左目」に変更。「外角が遠く見えたり、体が開いてしまっていた」と分析した。スムーズにバットを出す狙いもあり、マイナーチェンジを決めた。

強力な後押しがある。２１日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）の試合前、新井監督、新井良１軍打撃コーチと３人で特訓。まさに「目」をテーマにした、２対１の“個別指導”だった。報道陣が立ち入れない室内で、熱血指導が繰り広げられたという。新井監督は時に実演。キーマンを問われる度に自身の名前を口にしてくれた。「内容が上がってきている」と指揮官の言葉も励みになるはず。「期待に応えたい」と気合十分だ。

チームは借金６の５位。規定打席到達者の５人全員が打率１割台、と貧打に苦しむ。球団史上最年少で開幕４番を務めた佐々木もその一人。まだ完全にチームを背負う立場ではないが、責任を感じている。「何とかこの状況を打破できるように、しっかり結果を出したい」。力強い言葉、鋭いまなざし。本領発揮の時が近づいていると確信した。

（広島担当・直川 響）