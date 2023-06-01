NY株式24日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　49211.82（-98.50　-0.20%）
ナスダック　　　24815.19（+376.69　+1.54%）
CME日経平均先物　59970（大証終比：+250　+0.42%）

欧州株式24日終値
英FT100　 10379.08（-77.93　-0.75%）
独DAX　 24128.98（-26.47　-0.11%）
仏CAC40　 8157.82（-69.50　-0.84%）

米国債利回り
2年債　 　3.772（-0.062）
10年債　 　4.304（-0.021）
30年債　 　4.912（+0.001）
期待インフレ率　 　2.430（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.994（-0.015）
英　国　　4.912（-0.027）
カナダ　　3.459（-0.025）
豪　州　　4.976（-0.024）
日　本　　2.427（+0.010）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.37（-1.48　-1.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4737.40（+13.40　+0.28%）

ビットコイン（ドル）
77654.31（-251.32　-0.32%）
（円建・参考値）
1238万0427円（-40068　-0.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ