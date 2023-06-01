ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は９８ドル安 シカゴ日経平均先物は５万９９７０円
NY株式24日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 49211.82（-98.50 -0.20%）
ナスダック 24815.19（+376.69 +1.54%）
CME日経平均先物 59970（大証終比：+250 +0.42%）
欧州株式24日終値
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.772（-0.062）
10年債 4.304（-0.021）
30年債 4.912（+0.001）
期待インフレ率 2.430（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.459（-0.025）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.37（-1.48 -1.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4737.40（+13.40 +0.28%）
ビットコイン（ドル）
77654.31（-251.32 -0.32%）
（円建・参考値）
1238万0427円（-40068 -0.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49211.82（-98.50 -0.20%）
ナスダック 24815.19（+376.69 +1.54%）
CME日経平均先物 59970（大証終比：+250 +0.42%）
欧州株式24日終値
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.772（-0.062）
10年債 4.304（-0.021）
30年債 4.912（+0.001）
期待インフレ率 2.430（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.459（-0.025）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.37（-1.48 -1.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4737.40（+13.40 +0.28%）
ビットコイン（ドル）
77654.31（-251.32 -0.32%）
（円建・参考値）
1238万0427円（-40068 -0.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ