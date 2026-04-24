名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」は3日目を迎える。準決勝の注目は11Rだ。

特選組の嵯峨が自力型の意地を見せ、青森3車での決着を目指す。番手永沢との＜7＞＝＜3＞を本線に。柿沢は車番を生かして小畑を援護。必勝コースを見いだすか。石塚が重たい一撃で首位争いへ。

＜1＞柿沢大貴 木村皆君の加速が凄かった。前回の取手よりはいいけど課題はありすぎる。小畑君へ。

＜2＞渡辺十夢 調子に波はないけど1着を獲れる伸びが足りてない。石塚君へ。

＜3＞永沢剛 フレームを換えても余裕がない。どちらでいくか考える。嵯峨君へ。

＜4＞小畑勝広 初日よりはマシだけどまだまだ。原因は自転車が8割。自力で。

＜5＞新山将史 青森ラインの3番手。

＜6＞野中祐志 関東ラインの3番手。

＜7＞嵯峨昇喜郎 バンクは重く感じたけど、捲られてはなかったので悪くないかも。ケアをするだけ。自力で。

＜8＞宮崎大空 腰が良くなって練習できるし、少しは戻ってきた。単騎で。

＜9＞石塚輪太郎 久田君がいいピッチで駆けてくれたし強かった。絶好調ではないけど悪くない。自力。