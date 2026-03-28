25日から芦屋ボートで「ゴールデンウィーク特選」が始まる。

初日12Rドリームは西山貴浩の逃げが本命だ。前検気配には不満顔だが、ドリーム1号艇に選出されたなら負けられない。インから的確に回して先行態勢を築くか。

篠崎が素早く差して追走の1番手。攻撃力ある松田大は捲り勝負に打って出るか。検定タイムトップの13号機の高倉も要注意。攻め巧みな羽野、前走Vの原田も展開向けば出番あり。

＜1＞西山貴浩 新燃料は初めて。調整が分からないので、そのまま行ったけどいい感じはしない。手前が良くないし、スタートが分からない。

＜2＞篠崎仁志 そのまま行って違和感はなかったし、握り込みも気にならなかった。ターン回りは分からないが、このまま1回走ってみる。

＜3＞松田大志郎 新燃料なのでそのまま乗って、その後にペラは叩いた。普通はありそう。後伸びの感じはあるけど、握り込みも悪くない。

＜4＞高倉和士 初の新燃料。そのまま行った。重い感じはあるけど、ターンで乗れないこともない。羽野選手にはスリットの感じは良さそうと言われた。

＜5＞羽野直也 ペラはそのまま。進んでいない感じがしたし班では高倉さんが良さそう。ペラを叩く。

＜6＞原田才一郎 ペラはザッと叩いただけ。そのままの状態の試運転では中選手の方が少し良かった。現状は回り過ぎの感じ。