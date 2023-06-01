ドル円は１６０円に接近しているが、試す動きまではなく、その手前で拮抗。日銀の金融政策の遅れによる円安圧力と為替介入リスクがぶつかり合う展開となっている。足元では１６０円手前での狭いレンジに収れんし、来週の各国中銀の会合を前に方向感のない展開が続いている状況。



日銀とＦＲＢはいずれも据え置きが見込まれ、ドル円も材料難の中で限定的な値動きが続いている。中東情勢の不透明感は原油を通じたインフレ懸念を強めドルを下支えする一方、円は弱含む展開。介入警戒はあるものの、日本単独ではドル円の押し下げとしては不十分と見られている。



短期のボラティリティは上昇しているものの全タームで見れば低く、それは円キャリー取引を促し円安を助長する。



金利差も円には不利で、日銀が据え置きを続ければ、出遅れとの認識が広がり、円安圧力は継続する見通し。一方、１６０円を明確に上抜ければ当局の対応が焦点となり、政策と市場の緊張が高まる可能性がある。



USD/JPY 159.43 EUR/JPY 186.82

GBP/JPY 215.67 AUD/JPY 114.00



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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