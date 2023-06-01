きょうの為替市場は、ＮＹ時間に入ってドル安が優勢となる中、ポンドドルは一本調子の上昇が続いている。１．３５ドル台を回復しており、本日１．３４６０ドル付近に来ている１００日線でサポートされている。一方、ポンド円は上昇しており、２１５．６５円付近まで上げ幅を伸ばす展開。



アナリストは、ポンドは英政治リスクで困難に直面すると指摘している。スターマー英首相が交代する可能性を踏まえると、ポンドは下落する公算が大きいという。与党の労働党は５月７日の英地方選挙で大敗する見通しで、それは同首相の将来に関する憶測が高まる可能性があると指摘している。



その場合、後任者が景気刺激策を拡大し、英国債利回りの長期ゾーンが上昇し、財政余地が縮小の懸念が高まるという。同アナリストは、ユーロ圏の底堅いな国際収支ポジション、しっかりと定着しているユーロ圏の長期インフレ期待、そしてエネルギー価格下落がユーロを支援する可能性も挙げ、ポンドは特に対ユーロで下落する可能性があると述べている。



GBP/USD 1.3529 GBP/JPY 215.68 EUR/GBP 0.8663



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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