アメリカ　ウィトコフ特使ら25日にパキスタンに派遣　 イランと直接協議へ

アメリカのホワイトハウスは、イランとの協議に向け、ウィトコフ特使らをパキスタンに派遣すると明らかにしました。

レビット報道官：

トランプ大統領は、ウィトコフ特使とクシュナー氏をイスラマバードに派遣することを決めました。イラン側は直接会って話すことを望んでいます。

ホワイトハウスのレビット報道官は24日、ウィトコフ中東担当特使と、トランプ大統領の娘婿、クシュナー氏が、25日朝、パキスタンの首都イスラマバードに向かうと明らかにしました。

両氏は、パキスタン側の仲介で、イラン代表団と直接協議を行う予定です。

レビット報道官は、「イラン側が対面での協議を求めてきた」とした上で、「進展があり、前向きな展開につながることを期待している」と述べました。

また、「ここ数日で、イラン側に一定の進展がみられる」とも説明しました。

一方、前回の協議を主導したバンス副大統領は今回は同行せず、トランプ大統領やルビオ国務長官らとともにアメリカ国内で報告を待つということです。

ただ、レビット報道官は、必要と判断されれば、バンス副大統領もパキスタンに向かう用意があるとしています。

トランプ政権は、イランが核兵器を保有しないことを合意の条件として重視していて、レビット報道官は、「トランプ大統領は譲れない一線を明確にしている」と強調しました。