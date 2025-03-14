バレーボール男子日本代表エース・高橋藍（２４）が、来季はポーランド１部（プラスリーガ）の強豪クラブ「ルブリン」に移籍することが２４日、複数の関係者の話で分かった。２季プレーした国内最高峰「大同生命ＳＶリーグ」のサントリーは同日付で、今季限りでの退団を発表した。サントリーを昨季は初代王者、今季は主将としてレギュラーシーズン初優勝に導いた。３度目の五輪出場を目指す２８年ロサンゼルス大会での悲願の金メダル獲得に向け、世界３大リーグで飛躍を期す。

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藍が新しい挑戦に出る。所属するサントリーを通じて今季限りでの退団を発表した藍は、チームを通じて「この２年は今後にも繋（つな）がる大きな経験にしていきたいと思います。沢山の方々に支えてもらえた２年間でした。皆さんの支えがあって今の自分がいます。これからも皆さんにさらに素晴らしい景色を見せられるよう頑張ります」とコメントを寄せた。

プロではイタリア１部「セリエＡ」で３季、国内の大同生命ＳＶリーグで２季プレー。新天地は、セリエＡや日本のクラブを含む複数の獲得オファーが届いた中で、プラスリーガで２０２４―２５年シーズンに優勝した強豪クラブ、ルブリンに決めたという。加入はプラスリーガが閉幕する５月以降に発表される見込み。

ルブリンは、世界ランク１位のポーランド代表の主軸で身長２０１センチのウィルフレド・レオン（３２）らを擁して２４―２５年シーズンにリーグを初制覇した強豪。世界最高峰のセリエＡには劣るものの、プラスリーガも２２年に「ケンジェジン・コジレ」が欧州チャンピオンズ・リーグ（ＣＬ）を制するなどハイレベルだ。

藍も海外選手の高いブロックに対する攻撃、高い打点からの強いサーブへの対応は、課題に挙げており、攻守の技術を磨くのに格好の場となる。セリエＡで２度目の挑戦も選択肢にあった中で、成長のための「挑戦」を大事にする藍は、初めて経験するコートを選んだ。

２８年ロサンゼルス五輪での金メダル獲得を掲げ、２季過ごしたサントリーで成長した。昨季ＳＶリーグで初代王者、主将の今季はレギュラーシーズン（ＲＳ）を４０勝４敗で初制覇。世界的に高さは劣るが、ブロックとレシーブの連係で高精度を誇り「ブロックを気にしながら、レシーバーまで見て打つ、緻密（ちみつ）なバレーボール」を学んできた。

今季ＳＶリーグはＲＳ１位で臨むチャンピオンシップ（ＣＳ）を残すのみ。５月９日からはＣＳ準決勝がホームの大阪で控える。「目標の連覇を達成したい」と話していた藍。主将として最高の置き土産を残し、新たな道を進む。

【プラスα】藍は五輪は初出場した２１年東京、２４年パリはともに７位。悔しさを糧に世界との差を埋めるための試行錯誤を重ねてきた。日体大時代に海外スター選手が集うセリエＡで世界を経験し、卒業後は国内ＳＶリーグで緻密なプレーを磨いた。スパイクをブロックの間に打ち抜いても、必ずレシーバーがいる「粘り強さは（世界より）日本の方がレベルが高い」とコース、速さの的確な一打を極めてきた。プラスリーガでは蓄積した経験をぶつけ、２８年ロス五輪へ世界屈指の守備に加え、攻撃力の向上を図る。日本では並行してパリ五輪前に痛めた左足首の治療、体脂肪率１２％から９％の肉体改造で土台も作り上げた。高さやパワーも備えたプラスリーガ屈指の海外選手を相手に、技術の幅を広げる。

◆ポーランド１部（プラスリーガ） 例年１０月頃に開幕し、５月頃に閉幕。イタリア１部（セリエＡ）、ブラジル１部（スーパーリーガ）に並ぶ世界３大リーグ。世界最高峰は欧州名門クラブが多く参加し、スター選手が最も集まるセリエＡ。

◆ＬＫＰＳルブリン ポーランド東部のルブリンを拠点とし、２０１３年に創設。ホームアリーナのハラ・グロブスは４５００人収容可能。２１年にトップリーグのプラスリーガに昇格し、２４〜２５年シーズンに初優勝。２５年５月にはポーランド・スーパーカップを制し、今年も決勝に進出している。２５年１１月ポーランド・カップで優勝。ヘッドコーチのステファン・アンティガ氏は、現役時代にフランス代表で０２年世界選手権銅。１３年から同国代表監督を３年間務め、１４年の世界選手権で優勝。

◆藍の今後の日程 ５月９日から国内ＳＶリーグ準決勝。代表活動は６月からの国際大会ネーションズリーグが始まり、優勝チームが２８年ロス五輪切符を獲得するアジア選手権（９月４〜１３日、福岡）、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）を控える。

◇高橋藍のあゆみ

▽２００１年９月２日 京都市に生まれる

▽０８年 小学２年時に２学年上の兄・塁に続いて「京都ヤングバレーボールクラブ」でバレーを始める。

▽２０年１月 京都・東山高３年時にエースで主将として全日本高校選手権（春高バレー）に初出場。決勝で駿台学園（東京）を３―０で破って同校初の頂点。ＭＶＰにも輝いた

▽同２月 高校生では唯一の日本代表に初選出

▽同４月 日体大に進学。

▽２１年５月 中国との国際親善試合で先発出場し、代表デビューを飾る

▽同８月 東京五輪に初出場。主将の石川祐希（３０）の対角を担って日本の２９年ぶりとなる７位入りに貢献

▽同１１月 イタリア１部・セリエＡのパドバと契約日体大に在学しながら、異国でプレー

▽２３―２４年季 セリエＡのモンツァに移籍

▽２３年７月 ネーションズ・リーグで日本男子初の表彰台となる銅メダルを獲得

▽２４年４月 モンツァの一員でセリエＡのプレーオフに臨む。日本人では１９季ぶりの決勝進出し、準優勝。

▽同５月１７日 日体大を卒業し、学位記と理事長賞を受け取る

▽２０日 日本のサントリーサンバーズ大阪に入団発表。

▽同６月 ネーションズ・リーグで日本男子初の銀メダル

▽同８月 パリ五輪に２大会連続出場し、７位

▽２５年５月 大同生命ＳＶリーグのチャンピオン・シップを制し、初代王者に輝く

▽２６年４月１７日 サントリーとして契約２季目は、主将としてレギュラーシーズン優勝に導く