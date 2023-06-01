【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center

「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」では、コンテンツの進化についても発表が行なわれた。

まず、これまで課題としていたパブリックフィールドにおけるバフの表示上限の解決に取り組んでいるという。また重きを置いているクエストの進行を快適にする作業も実施している他、8人レイドや「アライアンスレイド」の改修も行なうという。

そして8人レイドにも通常難易度と零式の「中間の難易度」を追加する。どう遊んでも装備が成長するシステムを目指すとしている。アライアンスレイドに関しては進行方法を変え、所要時間を見直す。詳細については欧州ファンフェス移行で発表される予定。

この他、データセンターの地域（欧州、北アメリカ、日本など）において地域全体でマッチングが可能となる。ワールド間テレポも可能となる予定で、パッチ7.5内でテストを開始する。

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

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