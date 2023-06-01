ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１３０ドル安 ナスダックは１．５％の大幅高
NY株式24日（NY時間14:28）（日本時間03:28）
ダウ平均 49179.75（-130.57 -0.26%）
ナスダック 24800.51（+362.01 +1.48%）
CME日経平均先物 60010（大証終比：+290 +0.48%）
欧州株式24日終値
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.776（-0.058）
10年債 4.314（-0.011）
30年債 4.922（+0.011）
期待インフレ率 2.433（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.469（-0.015）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.37（-1.48 -1.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4737.80（+13.80 +0.29%）
ビットコイン（ドル）
77547.50（-358.13 -0.46%）
（円建・参考値）
1236万3398円（-57097 -0.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49179.75（-130.57 -0.26%）
ナスダック 24800.51（+362.01 +1.48%）
CME日経平均先物 60010（大証終比：+290 +0.48%）
欧州株式24日終値
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.776（-0.058）
10年債 4.314（-0.011）
30年債 4.922（+0.011）
期待インフレ率 2.433（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.469（-0.015）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.37（-1.48 -1.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4737.80（+13.80 +0.29%）
ビットコイン（ドル）
77547.50（-358.13 -0.46%）
（円建・参考値）
1236万3398円（-57097 -0.46%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ