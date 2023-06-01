NY株式24日（NY時間14:28）（日本時間03:28）
ダウ平均　　　49179.75（-130.57　-0.26%）
ナスダック　　　24800.51（+362.01　+1.48%）
CME日経平均先物　60010（大証終比：+290　+0.48%）

欧州株式24日終値
英FT100　 10379.08（-77.93　-0.75%）
独DAX　 24128.98（-26.47　-0.11%）
仏CAC40　 8157.82（-69.50　-0.84%）

米国債利回り
2年債　 　3.776（-0.058）
10年債　 　4.314（-0.011）
30年債　 　4.922（+0.011）
期待インフレ率　 　2.433（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.994（-0.015）
英　国　　4.912（-0.027）
カナダ　　3.469（-0.015）
豪　州　　4.976（-0.024）
日　本　　2.427（+0.010）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.37（-1.48　-1.54%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4737.80（+13.80　+0.29%）

ビットコイン（ドル）
77547.50（-358.13　-0.46%）
（円建・参考値）
1236万3398円（-57097　-0.46%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ