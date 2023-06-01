きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となっており、ユーロドルは１．１７ドル台を回復している。本日は一時１．１６７５ドル近辺まで下落し２００日線に顔合わせしていたが、サポートされた格好となっている。一方、ユーロ円はドル円同様に高値圏で膠着した値動きとなっており、１８６円台での推移が続いている。



来週はＥＣＢ理事会が予定されているが、中東情勢の行方が見えないことから、今回は据え置きが確実視されている。注目は６月理事会に向けての動向だが、アナリストからは、市場が６月利上げへの期待を高めたとしても、ユーロは必ずしも上昇しないと指摘している。



ＥＣＢの行動がユーロを支援するには、インフレ期待に先んじる必要があり、単に追随するだけでは不十分だという。インフレ調整後の欧米の実質２年債利回り格差は、現時点でユーロドルを特に支援する水準にはないと述べている。



EUR/USD 1.1718 EUR/JPY 186.76 EUR/GBP 0.8667



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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