NY株式24日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均　　　49156.49（-153.83　-0.31%）
ナスダック　　　24782.67（+344.17　+1.41%）
CME日経平均先物　60030（大証終比：+310　+0.52%）

欧州株式24日終値
英FT100　 10379.08（-77.93　-0.75%）
独DAX　 24128.98（-26.47　-0.11%）
仏CAC40　 8157.82（-69.50　-0.84%）

米国債利回り
2年債　 　3.780（-0.053）
10年債　 　4.310（-0.015）
30年債　 　4.918（+0.007）
期待インフレ率　 　2.427（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.994（-0.015）
英　国　　4.912（-0.027）
カナダ　　3.473（-0.011）
豪　州　　4.976（-0.024）
日　本　　2.427（+0.010）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.65（-2.20　-2.30%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4743.60（+19.60　+0.41%）

ビットコイン（ドル）
77622.31（-283.32　-0.36%）
（円建・参考値）
1237万2220円（-45158　-0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ