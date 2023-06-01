ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１５３ドル安 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式24日（NY時間13:24）（日本時間02:24）
ダウ平均 49156.49（-153.83 -0.31%）
ナスダック 24782.67（+344.17 +1.41%）
CME日経平均先物 60030（大証終比：+310 +0.52%）
欧州株式24日終値
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.780（-0.053）
10年債 4.310（-0.015）
30年債 4.918（+0.007）
期待インフレ率 2.427（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.473（-0.011）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.65（-2.20 -2.30%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4743.60（+19.60 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
77622.31（-283.32 -0.36%）
（円建・参考値）
1237万2220円（-45158 -0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49156.49（-153.83 -0.31%）
ナスダック 24782.67（+344.17 +1.41%）
CME日経平均先物 60030（大証終比：+310 +0.52%）
欧州株式24日終値
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.780（-0.053）
10年債 4.310（-0.015）
30年債 4.918（+0.007）
期待インフレ率 2.427（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.473（-0.011）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.65（-2.20 -2.30%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4743.60（+19.60 +0.41%）
ビットコイン（ドル）
77622.31（-283.32 -0.36%）
（円建・参考値）
1237万2220円（-45158 -0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ