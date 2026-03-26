AFCプロ委員会が来季ACLE参加チーム24→32を承認!! 日本勢は現行「3枠」に「PO2枠」追加が決定
アジアサッカー連盟(AFC)プロフェッショナルフットボール委員会は24日、サウジアラビア・ジッダで会合を行い、2026-27シーズンからAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)を32チーム数に拡大する規則改正案を承認した。AFC執行委員会の決議を経て、正式に大会方式変更が決まる。
昨季から改称されたアジア最上位のクラブ大会「ACLE」は現在、東西12チームずつの24チーム制で行われており、大会規模が拡大した場合、東西16チームずつの32チーム制に改組される。
AFCが今月14日に発表した拡大案によると、リーグステージでは東西16チームずつがスイス方式で対戦し、成績上位6チームがベスト16に進出。東西7位から10位はプレーオフに回り、勝利した2チームがラウンド16に進む。なお、来季は過密日程回避のためプレーオフは行わないといい、上位8チームがラウンド16に進出する見込みだ。
AFCは新たに各国からの出場枠も発表。東西でAFCランキング上位の日本とサウジアラビアは現行のストレートイン3枠に加えて、プレーオフ枠2枠が追加で与えられる。その他の国は以下のような配分となる。
東西1位:日本、サウジアラビア/ストレートイン3枠、プレーオフ2枠(+2)
東西2位:UAE、韓国/ストレートイン3枠(+1)、プレーオフ1枠
東西3位:カタール、タイ/ストレートイン3枠(+1)、プレーオフなし(-1)
東西4位:イラン、中国/ストレートイン2枠(+1)、プレーオフなし(-1)
東西5位:ウズベキスタン、オーストラリア/ストレートイン1枠、プレーオフ1枠(+1)
東西6位:イラク、マレーシア/ストレートイン1枠、プレーオフなし
東西7位:ヨルダン、ベトナム/ストレートインなし、プレーオフ1枠(+1)
※カッコ内は今季比
昨季から改称されたアジア最上位のクラブ大会「ACLE」は現在、東西12チームずつの24チーム制で行われており、大会規模が拡大した場合、東西16チームずつの32チーム制に改組される。
AFCは新たに各国からの出場枠も発表。東西でAFCランキング上位の日本とサウジアラビアは現行のストレートイン3枠に加えて、プレーオフ枠2枠が追加で与えられる。その他の国は以下のような配分となる。
東西1位:日本、サウジアラビア/ストレートイン3枠、プレーオフ2枠(+2)
東西2位:UAE、韓国/ストレートイン3枠(+1)、プレーオフ1枠
東西3位:カタール、タイ/ストレートイン3枠(+1)、プレーオフなし(-1)
東西4位:イラン、中国/ストレートイン2枠(+1)、プレーオフなし(-1)
東西5位:ウズベキスタン、オーストラリア/ストレートイン1枠、プレーオフ1枠(+1)
東西6位:イラク、マレーシア/ストレートイン1枠、プレーオフなし
東西7位:ヨルダン、ベトナム/ストレートインなし、プレーオフ1枠(+1)
※カッコ内は今季比