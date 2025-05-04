アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）は２４日、２０２６〜２７年シーズンのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の出場枠を、現行の２４から３２に拡大すると発表した。日本勢には５枠が付与され、本大会への直接参加は３チーム、プレーオフからの参加は２チームとなる。ＡＣＬＥの下位大会にあたるＡＣＬ２には本大会から１チームが参加する。

今大会は町田が決勝に進出。日本勢４大会連続の決勝進出を決めており、神戸も４強に残るなど、Ｊリーグの強さをアジアで示していた。出場枠の割り当てに反映されるランキングでも東地区トップになっており、計５枠の出場枠は東地区で最多となる。

出場枠が増えることから、１次リーグ（Ｌ）のチーム数も現在の１２チームから１６チームへ増加する。ＡＦＣは１４日、１次Ｌにおいて、各地区１〜６位までのチームは決勝トーナメント（Ｔ）へ直接進出し、７〜１０位まではノックアウトステージで争う変更案を検討していると発表。来季は過密日程防止のため、各地区の上位８チームが決勝Ｔ進出になる見込みだが、今後はより決勝Ｔへの道が険しくなりそうだ。