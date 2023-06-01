日経225先物：25日2時＝290円高、6万10円
25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円高の6万10円と急伸。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては293.82円高。出来高は9459枚となっている。
TOPIX先物期近は3713.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60010 +290 9459
日経225mini 60025 +305 213123
TOPIX先物 3713.5 -2 14349
JPX日経400先物 33850 -70 388
グロース指数先物 745 -6 1091
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3713.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 60010 +290 9459
日経225mini 60025 +305 213123
TOPIX先物 3713.5 -2 14349
JPX日経400先物 33850 -70 388
グロース指数先物 745 -6 1091
東証REIT指数先物 売買不成立
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