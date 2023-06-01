　25日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比290円高の6万10円と急伸。日経平均株価の現物終値5万9716.18円に対しては293.82円高。出来高は9459枚となっている。

　TOPIX先物期近は3713.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.09ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 60010　　　　　+290　　　　9459
日経225mini 　　　　　　 60025　　　　　+305　　　213123
TOPIX先物 　　　　　　　3713.5　　　　　　-2　　　 14349
JPX日経400先物　　　　　 33850　　　　　 -70　　　　 388
グロース指数先物　　　　　 745　　　　　　-6　　　　1091
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース