ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は６１ドル安 ナスダックは１．５％の大幅高
NY株式24日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 49248.38（-61.94 -0.13%）
ナスダック 24802.25（+363.75 +1.49%）
CME日経平均先物 60095（大証終比：+375 +0.62%）
欧州株式24日GMT16:05
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.778（-0.055）
10年債 4.303（-0.022）
30年債 4.907（-0.004）
期待インフレ率 2.422（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.459（-0.025）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.53（-2.32 -2.42%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4745.70（+21.70 +0.46%）
ビットコイン（ドル）
78005.25（+99.62 +0.13%）
（円建・参考値）
1242万9357円（+15873 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49248.38（-61.94 -0.13%）
ナスダック 24802.25（+363.75 +1.49%）
CME日経平均先物 60095（大証終比：+375 +0.62%）
欧州株式24日GMT16:05
英FT100 10379.08（-77.93 -0.75%）
独DAX 24128.98（-26.47 -0.11%）
仏CAC40 8157.82（-69.50 -0.84%）
米国債利回り
2年債 3.778（-0.055）
10年債 4.303（-0.022）
30年債 4.907（-0.004）
期待インフレ率 2.422（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.994（-0.015）
英 国 4.912（-0.027）
カナダ 3.459（-0.025）
豪 州 4.976（-0.024）
日 本 2.427（+0.010）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.53（-2.32 -2.42%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4745.70（+21.70 +0.46%）
ビットコイン（ドル）
78005.25（+99.62 +0.13%）
（円建・参考値）
1242万9357円（+15873 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ