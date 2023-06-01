NY株式24日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　49248.38（-61.94　-0.13%）
ナスダック　　　24802.25（+363.75　+1.49%）
CME日経平均先物　60095（大証終比：+375　+0.62%）

欧州株式24日GMT16:05
英FT100　 10379.08（-77.93　-0.75%）
独DAX　 24128.98（-26.47　-0.11%）
仏CAC40　 8157.82（-69.50　-0.84%）

米国債利回り
2年債　 　3.778（-0.055）
10年債　 　4.303（-0.022）
30年債　 　4.907（-0.004）
期待インフレ率　 　2.422（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.994（-0.015）
英　国　　4.912（-0.027）
カナダ　　3.459（-0.025）
豪　州　　4.976（-0.024）
日　本　　2.427（+0.010）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.53（-2.32　-2.42%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4745.70（+21.70　+0.46%）

ビットコイン（ドル）
78005.25（+99.62　+0.13%）
（円建・参考値）
1242万9357円（+15873　+0.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ