【今日の献立】2026年4月25日(土)「ふわふわおいしい！関西風お好み焼き by 金丸 利恵さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ふわふわおいしい！関西風お好み焼き by 金丸 利恵さん」 「シラスと天かすのサラダ」 「具だくさんニラ玉スープ」 の全3品。
食卓がぱっと盛り上がるお好み焼き。野菜たっぷりのサラダに温かいスープをプラスして栄養バランスも重視しました。
【主食】ふわふわおいしい！関西風お好み焼き by 金丸 利恵さん
すりおろし長芋入り黄金比率の生地をさっくり混ぜてふわふわの食感に！お好みの具材をプラスしても美味しそう。
調理時間：20分
カロリー：632Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
キャベツ 2~3枚
白ネギ 1/2本 干し桜エビ 5g
天かす 20g
＜生地＞
水 100ml
卵 1個
長芋 (すりおろし)50g
かつお節 (小)1/2パック 塩 小さじ1/2
小麦粉 80g
サラダ油 大さじ2
お好み焼きソース 大さじ3
マヨネーズ 適量 かつお節 (小)1/2パック 青のり 小さじ2
かつお節を生地に混ぜるとダシの旨みが出て美味しさアップ。
2. (1)に粗みじん切りにした豚バラ肉、キャベツ、白ネギ、干し桜エビ、天かすを入れ、混ぜ合わせる。
3. フライパンに半量のサラダ油を入れ、中火にかける。(2)の生地を半量流し、15〜18cmくらいの円形に整える。
4. 上に半分に切った豚バラ肉を2枚並べる。焼き色がついたらひっくり返して蓋をする。弱火で3〜5分程度、中心まで火が通るまで焼く。同様にもう1枚焼く。
5. 器にのせ、お好み焼きソースを表面にぬり、マヨネーズをかける。かつお節と青のりを散らす。
【副菜】シラスと天かすのサラダ
カリカリの天かすがクルトンのような役割をします。使い切るのが大変な天かすですが、こんな使い方もありますよ。
調理時間：20分
カロリー：139Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
キュウリ 1本 コーン (冷凍)大さじ2
天かす 大さじ2
＜ドレッシング＞
シラス干し 大さじ2
ゴマ油 大さじ1
酢 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
シラス干しを加熱して油に旨みと塩味を移します。
2. 器にレタスとキュウリを混ぜて入れ、上にコーンと天かすを散らす。(1)の＜ドレッシング＞をかける。
【スープ・汁】具だくさんニラ玉スープ
タケノコやニンジンのシャキシャキ感がたまりません。卵でふんわりとじて。
調理時間：15分
カロリー：103Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ニンジン 3cm
ニラ 1/2束
卵 1個
ゴマ油 小さじ1
＜スープ＞
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1.5
ショウガ (すりおろし)小さじ1
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
コショウ 少々
ニンジンは皮付きのまま調理します。
2. (1)に＜スープ＞の材料を加え、沸騰したら火を弱め、5分程度煮る。
3. ニラを加えて溶き卵を加え、ゆっくり混ぜてかき玉にし、器に注ぐ。
食卓がぱっと盛り上がるお好み焼き。野菜たっぷりのサラダに温かいスープをプラスして栄養バランスも重視しました。
【主食】ふわふわおいしい！関西風お好み焼き by 金丸 利恵さん
すりおろし長芋入り黄金比率の生地をさっくり混ぜてふわふわの食感に！お好みの具材をプラスしても美味しそう。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：632Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)4枚(100g)
キャベツ 2~3枚
白ネギ 1/2本 干し桜エビ 5g
天かす 20g
＜生地＞
水 100ml
卵 1個
長芋 (すりおろし)50g
かつお節 (小)1/2パック 塩 小さじ1/2
小麦粉 80g
サラダ油 大さじ2
お好み焼きソース 大さじ3
マヨネーズ 適量 かつお節 (小)1/2パック 青のり 小さじ2
【下準備】豚バラ肉は2枚を粗みじん切りにし、2枚は長さを半分に切る。キャベツと白ネギは粗みじん切りにする。小麦粉は1度振るう。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜生地＞の小麦粉以外の材料を入れ、泡立て器でよく混ぜる。均一になったら、少しずつ小麦粉を加え、ダマにならないよう混ぜ合わせる。
©Eレシピ
かつお節を生地に混ぜるとダシの旨みが出て美味しさアップ。
2. (1)に粗みじん切りにした豚バラ肉、キャベツ、白ネギ、干し桜エビ、天かすを入れ、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. フライパンに半量のサラダ油を入れ、中火にかける。(2)の生地を半量流し、15〜18cmくらいの円形に整える。
©Eレシピ
4. 上に半分に切った豚バラ肉を2枚並べる。焼き色がついたらひっくり返して蓋をする。弱火で3〜5分程度、中心まで火が通るまで焼く。同様にもう1枚焼く。
©Eレシピ
5. 器にのせ、お好み焼きソースを表面にぬり、マヨネーズをかける。かつお節と青のりを散らす。
©Eレシピ
【副菜】シラスと天かすのサラダ
カリカリの天かすがクルトンのような役割をします。使い切るのが大変な天かすですが、こんな使い方もありますよ。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：139Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）レタス 2~3枚
キュウリ 1本 コーン (冷凍)大さじ2
天かす 大さじ2
＜ドレッシング＞
シラス干し 大さじ2
ゴマ油 大さじ1
酢 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
【下準備】レタスは食べやすい大きさにちぎる。キュウリは両端を切り落とし、薄い輪切りにする。コーンは解凍する。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器に＜ドレッシング＞のシラス干しとゴマ油を入れ、電子レンジでラップをかけずに40〜50秒加熱する。さらに酢としょうゆを加え、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
シラス干しを加熱して油に旨みと塩味を移します。
2. 器にレタスとキュウリを混ぜて入れ、上にコーンと天かすを散らす。(1)の＜ドレッシング＞をかける。
©Eレシピ
【スープ・汁】具だくさんニラ玉スープ
タケノコやニンジンのシャキシャキ感がたまりません。卵でふんわりとじて。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：103Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）水煮タケノコ 100g
ニンジン 3cm
ニラ 1/2束
卵 1個
ゴマ油 小さじ1
＜スープ＞
水 400ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1.5
ショウガ (すりおろし)小さじ1
酒 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
コショウ 少々
【下準備】水煮タケノコは太めのせん切りにする。ニンジンは皮の汚れを洗い、せん切りにする。ニラは幅3〜4cmのザク切りにする。卵は割りほぐす。
©Eレシピ
ニンジンは皮付きのまま調理します。
【作り方】1. 鍋にゴマ油を入れ、中火にかける。水煮タケノコ、ニンジンを加え、炒める。
©Eレシピ
2. (1)に＜スープ＞の材料を加え、沸騰したら火を弱め、5分程度煮る。
©Eレシピ
3. ニラを加えて溶き卵を加え、ゆっくり混ぜてかき玉にし、器に注ぐ。
©Eレシピ